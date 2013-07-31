新债招标：中国进出口行两年期固息债利率基本符合预期--业内人士

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及逾两年新高
整体乾散货运价指数收高5点，报1,338点，为2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透上海7月31日 - 业内人士周三透露，中国进出口银行稍早在银行间债市招标发行的两年期固息金融债，加权中标利率为4.1960%，基本符合市场此前4.21%的预测均值。
两年期固息债的招标倍数为4.5倍。该行同时数量招标的七年期固息金融债，票面利率为4.35%，招标倍数为1.72倍。
以下为两期债的具体条款：
第17期 第18期 -------------------------------------------------------
招标金额 至多70亿元 至多150亿元
期限/计息方式 两年固息 七年固息
招标时间 7月31日10:00-11:00
标方式 多重利率中标(美国式) 数量招标
缴款日/起息日 8月6日 8月13日
发行期 7月31日-8月6日 7月31日-8月13日
上市日 8月12日 8月19日
基本承销额 无 无
手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10%
------------------------------------------------------- (完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
整体乾散货运价指数收高5点，报1,338点，为2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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