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货币新闻 | 2013年 7月 31日 星期三 11:14 BJT

新债招标：中国进出口行两年期固息债利率基本符合预期--业内人士

路透上海7月31日 - 业内人士周三透露，中国进出口银行稍早在银行间债市招标发行的两年期固息金融债，加权中标利率为4.1960%，基本符合市场此前4.21%的预测均值。

两年期固息债的招标倍数为4.5倍。该行同时数量招标的七年期固息金融债，票面利率为4.35%，招标倍数为1.72倍。

以下为两期债的具体条款：

第17期 第18期 -------------------------------------------------------

招标金额 至多70亿元 至多150亿元

期限/计息方式 两年固息 七年固息

招标时间 7月31日10:00-11:00

标方式 多重利率中标(美国式) 数量招标

缴款日/起息日 8月6日 8月13日

发行期 7月31日-8月6日 7月31日-8月13日

上市日 8月12日 8月19日

基本承销额 无 无

手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10%

------------------------------------------------------- (完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)

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