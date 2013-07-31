台湾房地产：大台北第二季预售市场价量背离，市场气氛转为观望--国泰建设

路透台北7月31日 - 台湾主要建筑开发商--国泰建设 公布第二季全国房地产指数，较上季呈价涨量增格局，较去年同期则为价涨量稳。不过人口稠密的台北市及新北市均呈现价量背离走势。其中台北市新推个案因地段区位相对较佳，每坪(1坪约3.3058平米)开价均超过百万台币，造成成交价呈现极大幅度上涨。但推案量与成交量仍持续萎缩，规模约仅去年同期的五成左右。

国泰建设表示，第二季新北市新推个案市场由前两季复苏趋势转为跌价，受推案区位差异影响，高中低价位地区均呈现价格下修，但本季销售率与成交量仍持续稳定回升，此现象虽反应低总价推案策略仍吸引相当规模的自住需求，但下跌的价格形成后市发展隐忧，加上长期大量推案的潜藏卖压，后市发展较不乐观。

国泰建设并指出，第二季在主计处调降GDP成长预估、日本量化宽松政策效果未如预期般乐观，以及季末美国量化宽松政策可能提前结束，与各界对中国大陆第三季经济展望不佳等国内外利空讯息逐步揭露下，市场氛围似有从乐观转为观望的趋势。预期第 三季国际经济走势、奢侈税修法内容与国内股债市表现等，将成为影响房市预期心理的主要因素。

国泰建设每季发布的预售房价指数，以及台湾最大房屋仲介商--信义房屋 发布的二手房价指数，一向是台湾中央银行制定房贷管制规定的主要观察指标。国泰建设是与政治大学台湾房地产研究中心合作推出房地产指数。