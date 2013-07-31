港报社评：微刺激政策稳金融，针对性举措保增长--信报7月31日

全国性地方政府债务的审计风暴刮起之际，中共中央昨天召开会议，为下半年的经济工作定调，总书记习近平在会上强调，坚持稳中求进的总基调，以提高经济发展质量和效益为中心，沉着应对各种风险挑战。

从近期中央的连串举措和种种象看来，虽然中国经济面临下行的压力日增，GDP 增幅明显收窄，但当局没有准备再推出大规模刺激措施，更不会重走大洒金钱投资以拉动增长的旧路；而是改以适时的微调、针对性的政策，保障金融体系稳定，保住经济在合理区间运行，保证政治和社会的稳定。

从官方媒体昨天报道中共政治局的经济会议可见，稳增长、调结构、促改革的大方向依然，且提出宏观政策要稳、微观政策要活，社会政策要托底，努力实现三者有机统一。

由此而观，维稳始终是中央推动政策的重要思路，而适当弹性并带针对性则为推行措施的要点。作为维护政权和社会稳定支点的「保就业」，必须在经济增速不低于上述标准之下始能实现，此恰为「合理区间」的参照。

为确保经济放缓不致脱离合理区间，中央已宣布实施多项规模不大但针对性颇强的举措，包括铁路建设投资、改造棚户区、新建信息技术和电讯基础设施，拓新环保技术，向中小企业和服务行业提供税务优惠，以及研究确定促进贸易便利化、推动出口稳定发展的措施。这些举措，也鞭策投资、内需、出口「三驾马车」向前，期可有助经济增长，为结构转型创造有利条件。