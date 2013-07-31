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货币新闻 | 2013年 7月 31日 星期三 09:28 BJT

芝加哥期市：大豆期货因天气良好而延续跌势，玉米价格微跌

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 654.50 -0.75 -0.11% 866.23 37

CBOT玉米 474.50 -3.00 -0.63% 757.73 19

CBOT大豆 1195.50 -7.50 -0.62% 1570.39 26

CBOT稻米 $15.90 $0.00 +0.03% $15.50 60

美国原油 $103.11 $0.03 +0.03% $89.42 36

汇率

欧元/美元 $1.326 $0.097

美元/澳元 0.904 -0.152

附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张涛)

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