美国债市：更多投资者对美债收益率看法谨慎，静候联储声明--调查

路透纽约7月30日 - 周二公布的调查显示，最近一周有更多投资者对美国现货公债收益率前景的看法趋于紧身，人们正静候美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明，盼从中能找到美联储开始减少购债的线索。

摩根大通证券调查显示，持有美国公债仓位比重等于基准的受访投资者比例增至72%，前一周为64%。

华尔街经济分析师整体预期，美联储周三在结束为期两天的政策会议后，或将传递出其打算在9月会议上缩减目前每月850亿美元购债规模的意图。

美联储将在周三1800GMT公布政策声明。

根据摩根大通的调查，17%的客户对公债持“看多”立场，即长期美债持仓比重高于基准，前一周为23%；11%的美国公债客户对美债持“看空”立场，即长期美债持仓低于基准，前一周为13%。

摩根大通称，最近一周“看多”者比例超出“看空”者6个百分点，前一周为10个百分点。(完)