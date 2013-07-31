港报社评：大球场不能再令港蒙羞，体育城勿追求又大又豪--明报7月31日

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
香港大球场草地质素，连特首梁振英也亲自过问，民政事务局长曾德成公开「抱歉」，显示特区政府还有人懂得羞耻，并非只有死不认错之徒。接下来且看康文署怎样亡羊补牢，使大球场成为香港的骄傲，而非耻辱。 另外，体育界中人趁此机会，要求政府加快兴建启德体育城，使香港拥有达到国际标准的体育设施，我们认为兴建体育城与今次蒙羞事件没有直接关系，更不应存有做大做豪体育城以挽回面子之想，必须按本港实际需要出发，切勿出现大而无当的大白象工程。 因为大球场「丢架」，体育界中人趁机要求政府加快启德体育城的进程。香港确实需要大型综合体育场馆，不过，若期望这座体育城洗脱今次烂地耻辱，这种想法失焦失当，因为可能会使体育城的规模和设施流于「高大空」，犯上更大的错误；只有实事求是，有守有为，才会做恰当的事。体育城勿沦为大白象 据知，启德体育城建造费高昂，与可容纳5万人的全天候多用途主场馆有关，若这样的主场馆必不可少，则必须就融资与营运需要提出充分论证，并公开相关资料，谘询公，若在社会上形成大多数共识，则这样做大做豪的体育城才可以兴建，若非如此，则体育城的规模和设施，就要实际挂帅。启德体育城的兴建，将会引发广泛讨论，政府首要不应视之为政绩工程，以免堕入大白象工程的窠臼。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。