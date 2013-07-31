中国经济：货币政策主要目标是物价总水平稳定，而非房价稳定--央行官员

路透北京7月31日 - 中国人民银行调查统计司司长盛松成日前撰文称，房价并不决定于货币供应量，而决定于房地产供求关系。中国央行货币政策的主要目标之一是物价总水平的基本稳定，而不是任何一种特定商品价格的稳定。

盛松成在《中国金融》杂志发表的这篇署名文章，被视为央行官员对“货币超发”论的最新回应。

文章称，当某一商品价格大幅上涨时，往往有人将其归因于货币供应的增加。无论是石油价格上涨、黄金价格上涨，还是房价的上涨，都出现过类似的议论。这种议论的错误在于混淆了单一商品价格与价格总水平的决定因素。单一商品的价格取决于该商品的供需状况，而货币供给影响价格总水平。

“有人说高房价是印出来的，这是不准确的。与其说高房价是‘印出来的’，确实还不如说是‘炒出来的’。”盛松成的文章称。

盛松成认为，从全球范围看，货币与房价上涨并不总保持一致。首先，两者的涨幅差异很大。他指出，近十年，中国M2和房价都保持了较快增长速度，但由于中国住房商品化时间还不长，还未经历一个完整的房地产周期，因此不能从表象判断我国房价上涨由M2高增长导致。而事实上，中国M2与房价也会出现背离。

“我国房价上涨最快的时期，并不是M2增速最高的时期。从全国房屋销售价格指数看，我国房价涨幅超过10%的年份是2004年（10.3%）和2007年（10.4%）。而2004年M2增长14.6%，比上年回落5个百分点；2007年M2增长16.7%，比上年回落0.2个百分点。”文章称。

这些都表明，房价并不决定于货币供应量，而决定于房地产供求关系。中国货币政策同时考虑经济增长与稳定物价，而针对房价采取的是结构性信贷政策。

2010-2012年，央行运用了相同的结构性信贷政策调控房价，但由于这几年的物价和经济运行情况有所不同，因此货币政策的取向也不相同。

7月19日，中国央行宣布新一阶段利率市场化改革方案，包括放开贷款利率下限等，但对于房地产按揭贷款利率的约束并未放开，“继续严格执行差别化的住房信贷政策，促进房地产市场健康发展，个人住房贷款利率浮动区间暂不作调整。”被视为央行对房地产调控基调不变的佐证。

**货币供应量衡量标准：经济增长与物价水平**

文章称，衡量货币供应量是否合适的主要标准是经济增长与物价水平，而不是任何一种特定商品价格的高低。

货币政策的主要目标之一是物价总水平的基本稳定，而不是任何一种特定商品价格的稳定。任何一种特定商品的价格（包括房价）脱离一般物价趋势的剧烈波动都源于该商品的供求失衡，而不是货币供应的变化。