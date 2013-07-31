港报社评：为经济「保底」未提压楼价--星岛日报7月31日

中共中央政治局会议为下半年经济政策定调，最受内地议论的焦点，不在会后新闻发布的字面内容，而是字里行间没有提及的一句话。这句没有说的话，关系到楼价调控的政策宽紧。

今次内地议论焦点，是会后公布提及「促进房地产市场平稳健康发展」，比起去年十二月举行的上次会议，少了一句「要继续坚持房地产市场调控政策不动摇」，大家在想中央打击楼市的政策会否有所松动。

内地楼价飞升导致蜗居一族怨声载道，前总理温家宝以压抑楼价为施政重点，连番推出措施，楼价初期不跌反升，到他离任前，极其量只是升幅放缓而已。温家宝压抑楼价未竟全功，主要原因是受到地方政府抵制。地方政府不惜阳奉阴违，是因为不少已经视卖地收入为救命草，靠举债大搞基建来解决民生就业问题，并且确保当地经济总值达标，有半数地方政府有一半的待偿还债项要靠卖地来还。

目前中国经济增长放缓，三大引擎中，制造业出口表现平平，基建投资虽然继续，例如李克强最近就表示要大搞中西部铁路建设，但难望恢复当年四万亿元人民币的规模，余下的引擎是消费，获中央大力促进，如果房地产及其关连行业出现不景气，现阶段恐会令经济「保底」难度大增。

市场解读中央未提打压，楼价会否因为「金刚箍」解咒而成为「甩绳马骝」，视乎中央、地方和发展商的博弈。中央虽然没有提及调控，但是提出「平稳健康」的发展条件。由于中央对银行信贷和游资加强控制，现时不提打压，未必代表会让楼市泡沫继续吹大。