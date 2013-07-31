港报社评：法例认证双管齐下规管网购--文汇报7月31日

消费者委员会昨天发布今年上半年的消费者投诉总结，6个月间共收到13,691宗投诉，当中货品类的投诉共6,323宗升20%，主要是由于有关网上购物的投诉大升111%所致。事实上，网购现时已成为市民购物的主要渠道之一，然而本港缺乏针对网购的法例和认证机制，监管制度远远跟不上网购的发展，令消费者容易堕入消费陷阱。为免不良网购供应商有可乘之机，当局应研究建立网购认证制度，并扩大《商品说明条例》适用范围至网购供应商，确保监管条文及机制与时并进，双管齐下，保障消费者权益。 虽然网购能让消费者方便购得商品，但不少网购供应商远在海外，亦没有实体店舖和固定注册地址，这让不良网购供应商有机可乘，在网上夸大商品性能、配送商品不及时、售后服务不到位或寄出存在质量问题的商品，市民将难以跨境追究。为保障网购消费者权益，内地早已引入《电子商务信用认证规则》，防止出现网上团购骗案和其他网购欺诈行为，但本港既缺乏相关法例保障，亦无建立相应网购认证制度，出现监管上的真空。 现时网购供应商在网络上自由宣传，当局应针对网购商品说明缺乏规管的问题，研究将《商品说明条例》的适用性，扩大至网购等消费渠道，避免网购供应商虚假宣传。政府亦须建立网购认证制度，登记卖家真实资料，提供网上交易认证电子证书，以便消费者必要时追究责任。此外，政府应加强教育市民，进行网购时提高警觉，提防受骗，消费者亦应光顾有商誉的网站，保障自身权益。