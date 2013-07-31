港报财经评论：中资股失宠透明度待加强--信报7月31日

中资股失宠透明度待加强 /习广思

联储局主席贝南奇将发表讲话，他到底还有什么新讯息？市场早已消化退市忧虑，市场主流共识是联储局9月开始退市，资产价格已反映相关因素。市场关注美国第二季GDP，部分经济师调低了预期，美国政府改变计算方法，把知识产权及研究开支列入投资项目。其次，联储局退市的变数已不在于时间，而是人，市场普遍认为叶伦属鸽派，森默斯则对货币政策未有明确取态。贝南奇在退市安排上，与市场沟通方面大受批评。有人认为贝南奇讲得太含糊，措辞令市场无所适从。全球央行不断作出口头干预，有人认为央行官员应尽量减少发言，因为他们令到市场讯息混乱，而且央行的角色并非要主导市场预期，而是因应经济及市场变化调整政策。事实上，各国央行在金融海啸后均增加对市场的干预，或多或少是形势所逼，危机及市场反应难以估计，逼央行走到市场上，担当主导角色，联储局如是，欧央行如是，日央行亦如是。

澳洲央行也是依样画葫芦，近期不断透过出口术向市场发放澳元贬值的讯息。澳洲央行昨日再提醒，货币政策还有放宽空间，欢迎澳元汇率走低，如果澳元进一步贬值，对此不会感到意外。澳洲央行又表示，不担心减息会造成资产价格上涨，矿业投资长期繁荣期已经结束，央行重点要以宽松政策支持经济。澳元汇价急跌，以回应央行的言论，市场估计央行在8月再减息，期货净短仓情况未有改善。人行进行逆回购，市场解读为央行放水，港股在期指结算日造好，但相对亚洲区股市，中港股市仍然是一片愁云。恒指昨天上试22,000点，但未能企稳，收报21,953点，大市成交额只有446亿港元，沽空比率11.6%。中港股市虽然止跌回稳，但未能扭转劣势，成交持续低迷，弱股反弹后劲不继。目前或者是吸纳时机，但公司盈利前景及中国内地政策未明朗化，投资者的入市意欲始终不大。

强弱股份走势悬殊，强者愈强，皆因市场太多资金，追逐太少质素较理想的公司；弱股愈强，因盈利未见起色，有反弹而没上升。资源股弹完散，水泥股或许好一点，部分公司发盈喜，反映盈利改善。煤炭股继续发霉，兖煤 发盈警后，股价急跌9%，盈警消息不叫人意外。腾讯 昨天急涨4%，股价再创新高，市场追捧科网股，高处未算高，每逢调整都是吸纳机会。友邦 绩后挑战高位，和黄 业绩惹憧憬，反映投资者对这些非中资蓝筹兴趣更大。

美汇守稳200天线有利 /苏子

昨天欧盟虽然公布最新的欧罗区经济景气指数自91.3上升至92.5，创去年4月以来的最高水平，更是连续3个月上升，但市场却未见借助此利好经济数据把欧罗兑美元推高至1.33关口以上，汇价仍在近日交易范围内上落，欠缺明显方向。欧罗兑美元自上周四触及1.3295高位后，便主要在1.3235-1.33间窄幅上落，目前1.33关口已成为欧罗兑美元的短期关键阻力位。若昨晚仍未能顺利突破上述关口，预料汇价可能会先行向下作出突破及考验10天SMA的承接力，一旦10天SMA未能发挥到应有支持力，预料汇价较大机会已在上周五的1.33高位附近见了短期重要顶部，暂时未必有足够动力挑战上半年的1.3416高位。

欧罗兑美元未能顺利破关而上的原因，有市场交易员解释与意大利法院即将就意大利前总理贝卢斯科尼的上诉作出裁决有关。若然法院维持对贝卢斯科尼有罪的原判，便可能动摇意大利联合政府的稳定性，欧罗汇价有可能会因此面对较严峻的抛售压力。稍后若看见欧罗兑美元掉头下挫并失守10天SMA收市，估计或与市场借助贝卢斯科尼的负面裁决结果有关，届时可以顺势建立欧罗兑美元短仓。

本周初美汇指数最低曾见81.5，此低位刚好为200天SMA关键支持所在。若然本周三大央行的议息结果，以及本周五美国公布的7月就业报告结果始终未能迫使美汇指数成功跌破200天SMA支持收市，对美元而言已可视为一个利好讯号，而一众非美元货币预料会在美汇指数成功力守200天SMA支持不破后而有较大的沽压出现。相信近日再呈弱势的澳元兑美元有可能会在美元再度转强下，而顺利跌破0.9心理关口及上月的0.8994低位支持，随后朝着2010年8月的0.8769低位迈进。换言之，若本周余下时间美汇指数一直未见顺利跌破200天SMA支持，投资者便不宜看淡美元的短期走势了。