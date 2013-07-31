路透调查：欧洲央行周四会议料按兵不动，因欧元区数据改善

* 欧洲央行料维持再融资利率在0.5%，存款利率在零不变

* 经济数据改善让欧洲央行行动压力下降

* 欧洲央行总裁德拉吉或将被问及政策启动条件及公布会议纪录的议题

路透法兰克福7月30日 - 欧元区可能结束衰退的初步迹象，将使得欧洲央行(ECB)有空间按兵不动。欧洲央行定于周四召开议息会议。

最新的欧元区采购经理人指数(PMI)调查给欧洲央行减轻了一些压力，因该指数进入了显示活动增长的区域。此外7月经济景气指标触及15个月高位，进一步说明欧元区正摆脱1995年有记录以来的最长时间衰退。

与美国联邦储备理事会(美联储/FED)不同，欧洲央行还远未到需要讨论撤出计划的时候。

路透访问的70位分析师中除一位以外，其余全部预计欧洲央行将在周四会议上维持政策利率不变。此次调查是在上周PMI数据出炉前。

“我猜测欧洲央行总裁德拉吉希望在本月记者会上展现出一个平稳的进程，”德意志银行分析师Mark Wall说，“在如何解释PMI改善但货币供给及银行贷款仍然疲弱之间的差距上，欧洲央行可能表现出容忍度。欧洲央行能够承受等等看。”

由于欧元区经济仍然脆弱，欧洲央行还远未到撤出其超宽松货币政策的时候。

在美联储宣布计划放缓刺激措施后，为了让投资者不担心，欧洲央行7月转为提供前瞻性指引。之后市场虽然没有完全平复，但出现缓和。

欧洲央行将继续保持警惕。如果复苏未能完成，且货币市场利率不断攀升，那么降息可能再度成为选项之一。

摩根士丹利分析师表示，9月份政策会议可能更适合“再度启用利率工具”。

国际货币基金组织(IMF)已认为有必要进一步采取行动来支持受创的欧元区经济，并呼吁进一步下调利率，包括下调目前位于零水准的存款利率，和进行新一轮的长期再融资操作(LTRO)或直接购买资产。

在周四记者会上，德拉吉可能会被要求界定导致政策改变的触发点，但分析师预计他不会透露太多。

为了加强前瞻性指引，欧洲央行也正考虑向外界更开放其达成政策决策的过程。

欧洲央行执委科尔和亚斯穆森本周呼吁欧洲央行跟进其他主要央行的做法，公布政策会议的会议纪录。