港报财经评论：地方债五问五答--经济日报7月31日

地方债五问五答 /林瑞芬

央行终向市场释放流动性资金，进行逆回购，SHIBOR的升势暂平抑，A股借势反弹。港股在昨日结算日还可以托高，上证升0.7%至1,990；恒指升0.48%至21,953，昨再向上试穿22,000最终未能高收；大市成交额446亿港元，中国经济增速胜发达国家，但股市表现就未能同步，熊市时间多过牛市，不算怪现象。京东方连续几年亏损未分红，近周都可以再获通行再融资460亿港元，反映资本制度之不善之处仍无妥善处理好，IPO虽被暂停，但上半年上市公司仍可以透过再融资抽水2,000亿港元，股市流血不止，又怎样激发到股民有牛市的憧憬。

何谓地方政府性债务？据2011年首次地方政府性债务审计，国务院曾下发文档，明确了其概念和范围。地方政府性债务主要由三部分组成：地方政府负有偿还责任的债务、负有担保责任的债务、其他相关债务。地方政府负有偿还责任的债务，是指确定由财政资金偿还、政府负有直接偿债责任的债务，例如地方政府债券。地方政府负有担保责任的债务，是指因地方政府提供直接或间接担保，当债务人无法偿还债务时，政府负有连带偿还责任的债务。例如政府融资平台公司向企业举借的债务。其他相关债务，是指政府融资平台公司、经费补助事业单位等举借的债务，由非财政资金偿还，但地方政府没有提供担保。据法律规定，该类债务政府没有偿债责任，但如果债务单位出现了债务危机，政府应承担救助责任，因此也划入地方政府性债务范畴。

就修补地方债黑洞，未来两至三年还要银行的配合，始终是债主来的，但由此引伸内银撇帐、融资的压力增。以15万亿港元至18万亿港元为地方债假设，30%-40%当坏帐论，15万亿港元的坏帐约4,500亿港元至5,400亿港元；18万亿港元的坏帐约6,000亿港元至7,200亿港元。中国已代地方发债3,500亿港元，内银业可能要补1,000亿港元至3,700亿港元不等，又以四大国有内银盈利今年近8,000亿港元计算，未来两年保持，摊分三年，若要撇1,000亿港元坏帐，坏帐率大概4.2%，但若是3,700亿港元，坏帐率大概15.4%。内银承压可大可小，说不定若中间中国内地经济发展好，城镇化进展顺利及经济转型有效，可减压力。惟无论如何，总要吃点亏，但对中国内地来讲，整体风险还是预计可控。最近据国土部门统计显示，今年上半年全国土地出让合同价款1.7万亿港元，增幅达77.3%，此乃地方政府重要收入，宏调楼房下仍见放松此部分，可见中国还是在做功夫减地方债压力。总结而言，长治方能久安，长远要结构性地解决地方债的问题，力控风险，则要构建地方政府的新融资机制。

逆回购息急升，内银股有压力 /余少文

人民银行昨日突然逆回购操作，中国内地股市先低后高，国企指数跌势喘定，由于中国内地银行同业拆息只轻微回落，加上逆回购息率显着上升，不排内银会加息来吸纳存款，故8月内银股仍有压力。中国内地股市昨日先跌后升，上证综合指数始终未能成功重上2,000点，国企指数日只升28点或0.3%，收9,669点，成交额降至91亿港元，只有37%主板H股随大市上升，煤炭股在兖州煤业 盈警带动下成为重灾区；红筹指数跌11点或0.3%收4,081点，成交额32亿港元。人民银行自今年2月初停止逆回购操作后，昨日重启逆回购操作，金额170亿元人民币，中标利率4.4%，期限为7天，结束央行五周观望行为。早前已指出央行短期不会降准，只会重启逆回购，但重启时间较预期为早，或是银行同业拆息近日持续上升有关。可惜央行放水，拆息昨日只是轻微回落，如1个月拆息只降9.9个基点至5.889厘，2周拆息降16个基点至5.34厘，1个月拆息6厘前止步。

若然拆息日内未能续降，则央行周四即明日有机会继续进行逆回购操作，尤其央行5月9日重启发行3月期央票后，8月会有2,600亿元人民币到期，当中70%集中在8月中旬，央行或要先故好准备，维持市场流动性。只是见昨日7天逆回购利率4.4%，较今年2月的7天逆回购利率3.35%为高，而央行过去半年并没有上调存款利率，只是取消贷款利率下限而已，加上央行过去利率变动行为所见，逆回购利率不应半年内急升，不排除央行短期会对利率作出变动。翻查央行去年7月初当年第二次下调存款利率前后，央行当时已进行逆回购操作，7天期逆回购利率在降息前后，由3.95%降至3.35%，今次回升至4.4厘，较去年中启动逆回购时的14天逆回购利率4.2厘还要高。最好是央行提高逆回购利率来惩罚资金紧张的银行，否则根据去年中的存贷利率和逆回购利率齐降的模式，存款利率有机会被上调，以应银行7月存款显着流走现象，因市场盛传四大行7月首三周已流失1万亿元人民币存款。只是一旦加息，对内银股又是不利消息。

当然，今次逆回购金额细，对流动性支持有限，央行也不一定会调整利率，今次逆回购或是讯号意义较大，即发出维稳、中国不会见死不救的讯号。由于透过逆回购微调，相信短期降准机会微。即使再出现6月拆息飈升现象，最多又用定向逆回购来纾缓流动性。