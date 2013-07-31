中国经济：广东省广州市今年拟再举债382亿元，将政府债务率逼近警戒线--报载

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透北京7月31日 - 中国广州地方媒体--新快报报导称，广东省广州市今年拟再举债382亿元人民币，将该市政府的债务率逼近警戒线。不过这一举债计划通过与否，将有待广州市人大常委会表决。
此前，新华网报导援引广东省财政厅厅长曾志权称，除单列的深圳市外，2013年广东省将发行地方债121亿元，为5年期和7年期组合贷款，相较于2012年的86亿元增长近四成。
新快报报导援引广东省广州市财政局报告披露，广州拟举债的382亿元将用于市政基础设施建设、轨道交通建设等。预计到今年底，本级政府负有偿还责任债务余额增加至1,340.48亿元，债务率和偿债率分别为99.52%和19.37%，逼近警戒线。
截至去年末，广州市本级政府性债务余额1,738.37亿元，其中政府负有偿还责任债务余额1,143.10亿元。
新华此前援引曾志权在广东省人大常委会上称，根据国家有关地方债使用的有关要求，广东将安排80亿元用于交通基础设施建设，另外41亿元转贷市县使用，由市县级财政统借统还。而考虑到基础设施建设项目均为长期性投资项目，为获得长期、稳定的债券资金现金流，今年广东地方政府债券建议发行５年和７年期两种债券，每种债券发行规模各为６０．５亿元。
作为自行发债试点地区的深圳市，２０１２年发行２７亿元地方债券。据此，广东全省去年总共发行了１１３亿元地方债。截至本周一深圳方面尚未披露今年获批的自行发债额度。
中国财政部此前披露，２０１３年地方收支额度相差３,５００亿元，由中央代发地方债，这３,５００亿元地方债当中也包含上海、浙江、广东、深圳等地方自行发债试点地区的额度。
中国审计署网站上周日披露，审计署将组织全国审计机关对政府性债务进行审计。而自２０１２年开始，广东省已率先向人大晒地方债账本。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。