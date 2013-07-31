中国经济：广东省广州市今年拟再举债382亿元，将政府债务率逼近警戒线--报载

路透北京7月31日 - 中国广州地方媒体--新快报报导称，广东省广州市今年拟再举债382亿元人民币，将该市政府的债务率逼近警戒线。不过这一举债计划通过与否，将有待广州市人大常委会表决。

此前，新华网报导援引广东省财政厅厅长曾志权称，除单列的深圳市外，2013年广东省将发行地方债121亿元，为5年期和7年期组合贷款，相较于2012年的86亿元增长近四成。

新快报报导援引广东省广州市财政局报告披露，广州拟举债的382亿元将用于市政基础设施建设、轨道交通建设等。预计到今年底，本级政府负有偿还责任债务余额增加至1,340.48亿元，债务率和偿债率分别为99.52%和19.37%，逼近警戒线。

截至去年末，广州市本级政府性债务余额1,738.37亿元，其中政府负有偿还责任债务余额1,143.10亿元。

新华此前援引曾志权在广东省人大常委会上称，根据国家有关地方债使用的有关要求，广东将安排80亿元用于交通基础设施建设，另外41亿元转贷市县使用，由市县级财政统借统还。而考虑到基础设施建设项目均为长期性投资项目，为获得长期、稳定的债券资金现金流，今年广东地方政府债券建议发行５年和７年期两种债券，每种债券发行规模各为６０．５亿元。

作为自行发债试点地区的深圳市，２０１２年发行２７亿元地方债券。据此，广东全省去年总共发行了１１３亿元地方债。截至本周一深圳方面尚未披露今年获批的自行发债额度。

中国财政部此前披露，２０１３年地方收支额度相差３,５００亿元，由中央代发地方债，这３,５００亿元地方债当中也包含上海、浙江、广东、深圳等地方自行发债试点地区的额度。