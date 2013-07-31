《香港报摘》--其他报纸重要消息7月31日

*星岛日报

--入境处于今年首六个月接获投资移民申请多达3,000多宗。虽然自两年多前开始，本港已把买楼剔出投资类别，但过去半年仍有1.5亿港元房地产投资进帐，反映旧个案申请人近期继续置业投资。

--市场消息指，地监局主席陈韵云等持有V Hotels & Serviced Apartments，于周二(30日)拆售旗下物业跑马地服务式住宅V Happy Valley，市场更即时传出项目首批12伙部分单位价单。

*苹果日报

--证监会申请强制清盘中金再生 。据悉，证监已持有公司造假数的确实证据，因担心会有重要文件及资产流失故先申请清盘。

--政府连串楼市辣招，令市场交投萎缩。高纬环球预计逾亿港元以上的物业成交今年会大跌逾半，只约200宗水平；整体全年住宅交投也跌约三成，但楼价下半年则只跌5%至10%。

*文汇报

--据悉，重庆银行已向中证监提交了首次公开境外上市外资股，并获得境外上市的行政许可申请材料，若成功来港上市或将成为首家登陆H股的城商行。

--和黄 旗下和记港口信托公布，截至今年6月30日止第二季录得信托单位持有人应占利润4.21亿港元，较去年同期倒退26%。而上半年则录得利润8.01亿港元，同比倒退21%。

--太古地产 公布，截至今年6月底止，旗下本港写字楼租金调整幅度介乎25%至85%，出租率则介乎97%至100%。其中以港岛东中心调幅最高，达85%。

*东方日报

--华晨汽车 与宝马的合营企业华晨宝马汽车厂的扩产计划，未能通过中国环境保护部批准，令其年产能提高至40万辆的计划受挫。

--中国远洋 料今年上半年亏损将按年减少最多85%，然而，由于公司已连续亏损两年，若今年全年再蚀，其A股将被除牌。

*明报

--澳门6个赌牌于2020及2022年相继到期，当地政府将于2015至2016年期间检讨赌牌续约问题，云顶香港 主席林国泰明言，若澳门赌业在下一轮开放的话，他有兴趣参与。

*大公报

--东力实业 昨公布，大股东招商地产，已取得位于南京的地产项目的国有土地使用证，意味公司将可完成收购招商地产的资产。

--新环保能源 宣布，公司现持有60%权益的北京董村生活垃圾综合处理厂，已经收到北京市市政市容管理委员通知，发出运营条款更新批覆。根据新的主要运营条款，项目的垃圾处理产能由原来的每日650吨增加至每日930吨。（完）