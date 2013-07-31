中国经济：货币政策要保持流动性适度充裕，下半年出台城镇化规划--发改委主任

路透北京7月31日 - 中国国家发展和改革委员会主任徐绍史周三表示，稳健的货币政策方面，要保持流动性适度充裕，盘活存量，优化增量，一手抓风险防范，一手抓促进发展，加大金融支持实体经济的力度，把钱用在刀刃上。

徐绍史在接受新华网和政府网在线访谈时称，下半年将制定发布城镇化发展规划及相关政策，统筹谋划和推动户籍、土地、财税金融、社会保障等方面的改革，提升城镇化质量。

徐绍史对此表示，中央已经向社会释放出明确的政策信号，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的稳定性和连续性，同时根据情况的变化适时地加强针对性和协调性，为市场和社会创造一个长期的、稳定的预期和环境。（完） (发稿 张胜男; 审校 黄凯)