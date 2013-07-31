《全球矿业焦点》必和必拓为加拿大钾肥计划伤神，因价格战一触即发

不过，自从投资者去年督促公司控制支出以来，Jansen项目因为期间大宗商品价格下跌而一直前途未卜。竞争对手对Jansen项目的经济效益提出质疑，并警告该项目可能会让钾肥价格跌得更低。

“我不知道这个项目有没有推进。但我知道这个项目的经济效益说不通。”Potash Corp执行长Bill Doyle上周对路透表示。

“它的投资回报为负数，我想不会有哪个董事会成员会批准一个规模达140亿美元，但从一开始投资回报就为负数的项目。”

Uralkali周二预测，2013年下半年的钾肥价格将跌破每吨300美元，目前为400美元。

“这肯定会让Jansen项目搁浅，因为不管是谁向必和必拓董事会提出这个项目，都必须做定价情景分析，没人会在每吨300美元的价格情况下批准这个项目，”Atlantic Equities的分析师Colin Isaac说。

自去年暂停200亿美元的Olympic Dam开矿项目和一项修建新港口增加澳洲铁矿石出口的计划后，Jansen是必和必拓唯一待推进的“超大型项目”。(完)