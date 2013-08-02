《台湾金融市场一周展望》股汇债提前反应美乐观数据预期，下周仍将持续发酵

* 聚焦美国非农就业数据，牵动台湾股汇债下周盘势

* 美国经济转佳抵消中国经济增长疑虑，台股短线区间盘整

* 非农就业数据若佳将支撑美元续强，台币料区间偏弱盘整

* 台债提前反应非农将优于预期，主流券殖利率全面劲扬

* 月初资金水位高涨，短率可望贴近低位

记者 詹静宜

路透台北8月2日 - 本周美国制造业及就业数据陆续传出捷报，促使市场对于今日稍晚将公布的美国7月非农就业数据也抱以乐观期待，激励台湾股市随美股走高、台债殖利率亦随美债劲扬、台币主交投也因此偏弱整理；展望下周，台湾股、汇、债仍得看非农脸色。

交易员认为，市场看好非农就业数据可望优于预期，台湾股汇债周五同步率先做出反应，其中对台债的利空冲击较大，五年期主流券殖利率弹幅高达7.5个基点，创两年收盘高位；至于台币主交投贬幅及台股涨幅的反应幅度则皆不明显，市场静待非农就业数据是否真如预期的好。

凯基投顾总经理朱晏民表示，尽管近期国际股市受到经济数据好转的利多激励走强，台股加权指数 短线料在8,000-8,200点间盘整，主要因为虽然美国经济复苏力道不弱，但市场忧心中国经济表现欠佳，两相因素抵消后，台股维持区间盘整格局。

“FED(美联储)在9月才要再开会，QE退场的疑虑将稍退!”他说。

他认为，本周FED货币政策会议才刚结束，美国量化宽松(QE)退场的声浪将稍有退烧。只不过随着美国经济数据转佳，市场预期资金将持续回流美国，对新兴市场资金退场疑虑仍在，加以台湾经济基本面欠佳，此皆稍有压抑台股上档力道，真要看到台股有明显涨幅要待9月电子股的新产品循环。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三称，美国经济继续复苏，但仍需要支持，联储没有提供在短期内开始放慢购债进度的任何暗示。美联储并强调，短期内将继续执行每月购买850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)的计划，以提振仍受联邦预算收紧和海外增长疲弱拖累的经济。

统一投信基金管理部经理朱文燕表示，美国就业数据及中国7月PMI皆优于预期，为台股带来支撑。下周关注美国将公布的ISM指数及首次申请失业救济金人数，预估优于预期的机率高。市场并关注中国通胀、出口及零售销售数据，一般预期不会太好，因此，只要实际数据持平不要太差，对大盘就是正面。

她称，下周欠缺利多刺激，但也没有重大利空或变数因子，台股将在8,100点上下盘整，半年线8,023点则有强力支撑。

保德信基金经理人陈明勋也认为，国际股市未出现新变数，量能未出现积极攻击量，短期大盘仍将维持8,200上下两百点空间震荡整理。

路透调查的分析师预估，周五公布的数据料显示，美国7月非农就业岗位增加18.4万个。该增幅略低于6月，但仍将维持原有趋势，显示企业聘雇速度似乎未受疲弱经济成长的影响。

**台债殖利率提前做出劲扬反应**

在美国7月非农就业报告出炉前夕，美国指标10年期公债殖利率周四飙高12个基点，再度来到近两年高位附近，令今日台债气氛明显偏空，五年券102/2、10年券102/6殖利率周五全面劲扬，同创约两年收盘高位。

今日五年券102/2殖利率收升7.51个基点至1.1696%；10年券102/6殖利率亦收升8个基点至1.5700%。

交易员认为，由于美国制造业活动7月升至两年高位，上周初请失业金人数亦降至五年半低位，激励市场乐观预期美国7月非农就业数据将传出佳音，引领台债主流券殖利率提前反应利空，下周台债上半场走势仍将看非农就业数据脸色，下半场才可望回归筹码面。

“若非农一如预期的好，就会再推台债(殖利率)一把! ”一位大型证券交易员称。

交易员普遍预估，如果非农数据优于预期，美国10年期公债殖利率将有机会挑战前波高点2.75%，将带动五年主流券102/2殖利率向1.18%靠拢，不排除挑战颈线1.21%，10年券102/6殖利率亦可能向1.60%靠拢；反之，非农数据若不如预期，台债在没有标债因素干扰下，就可能上演轧空行情，短券端比较有机会，五年券102/2可能向下测试月线1.07-1.08%，10年券则可能回测1.50%的整数关卡。

另有外银交易员表示，美债殖利率周四大弹、台债长券端殖利率居高不下，迫使台债筹码释出压力增温，目前市场气氛略有转空，空方势力抬头，料短线五年跟10年期主流券价格将会面临补跌的压力。

交易商指出，除了反应周五稍晚公布的非农就业数据外，下周欠缺影响盘势的关键数据，最近消息面比较平静，静待8月底10年期公债新券展开发行前交易。

台湾央行周二表示，财政部委托标售的30年期公债102/9 得标利率为2.500%，高于市场预期。受财政部持续截标影响，继上周标售20年期公债102/8时将得标利率定在2.1%，使得不足额发行比例达60%，本期公债102/9再度不足额发行，已是近期财政部三度对长天期公债限定发行利率上限。

**下周台币料偏弱整理**

随着美国初请失业金人数持续减少，令市场对本地时间今晚将公布的美国非农数据展现信心，只要最终数据符合市场预期表现不弱，交易员认为，台币下周上半周有机会进一步随主要亚币走弱，然而6月底至7月初30.200附近屡攻不破的点位可能成为台币支撑。

台币兑美元 本周以来缓步走弱，与具比价效应的韩元 走势一致。本周以来国际美元偏强表现，周四并受到美国一周初请失业金人数来到五年半低点的影响，令美元兑主要亚币持续强劲，台币也来到30元附近交投。

“虽然非农看起来会不错，不过市场可能就反应个一、两天，现在还是很短线。”一本地银行交易员称。

交易员指出，本周美国公开市场委员会(FOMC)对QE退场的时程持温和态度，虽然非农数据表现不弱可能加速这个时程，但整体而言市场倾向中性解读，因此在非农公布后的下周市场交易中，或将逐渐出现获利了结的美元卖盘，加上出口商在台币30元以上价位进场兴趣浓厚，均可能限制台币贬幅。

交易员预估，下周台币主要交投区间或落于29.900-30.200间。

汇银人士也认为，台湾央行本周在汇市尾盘再度加大作价力道，持续令台币收贬，但鉴于以往经验，央行即使要令台币趋弱，也会顾及稳健走势，不至于让台币大贬。

此外，台股近来表现不弱，外资也有持续买超的趋势，然而考量8月份仍有部分企业发放现金股利，交易员认为，现金股利的汇出或与外资买股汇入抵销，对市场的影响暂为中性看待。

**月初资金水位高涨，短率料贴近低位**

下周由于已是新一提存期的开始，市场的资金调度余裕加大，估计资金应能继续维持宽裕，短率可望持续贴近低位。

货币市场交易员认为，央行料将维持适度宽松的货币市场环境，在364天期存单标售过后，虽会恢复冲销短期资金，但也不至于太过积极。此外，虽然8月仍属于现金股利发放高峰，但以7月底的情况来看，由于现金股利发放后，除了特定大型公司外资股东汇出之外，资金仍然大多留在货币市场体系，对市场影响度估将降低。

下周央行存单到期总额高达1.1兆(万亿)台币，分别为周一3,022.5亿台币，周二727亿台币，周三408亿台币，周四3,302亿台币以及周五3,548.45亿台币。