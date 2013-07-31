路透专访：希腊2015和2016年或避免预算缺口，经济风险降低--财长

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及逾两年新高
整体乾散货运价指数收高5点，报1,338点，为2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
史托纳拉斯一年前从备受尊敬的经济学家转任财政部长，他因带领希腊重回财政撙节而声名鹊起。
分析师表示，希腊在历经六年的衰退和数次的撙节后，尚未走出困境；但史托纳拉斯仍认为希腊情况变得更好，因为其躲过了退出欧元区的“大灾难”。不过，他承认在过程中有不少错误。
“希腊和欧元区血泪交织，都曾犯下过大错。希腊没有按照固定汇率体系的规则行事，这并不是秘密；而欧元区缺乏危机解决机制，这也一样是事实，”他表示。
“如今我们都记取教训。问题是棘手的，但我们更明智了。”(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
整体乾散货运价指数收高5点，报1,338点，为2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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