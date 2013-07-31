路透专访：希腊2015和2016年或避免预算缺口，经济风险降低--财长

史托纳拉斯一年前从备受尊敬的经济学家转任财政部长，他因带领希腊重回财政撙节而声名鹊起。

分析师表示，希腊在历经六年的衰退和数次的撙节后，尚未走出困境；但史托纳拉斯仍认为希腊情况变得更好，因为其躲过了退出欧元区的“大灾难”。不过，他承认在过程中有不少错误。

“希腊和欧元区血泪交织，都曾犯下过大错。希腊没有按照固定汇率体系的规则行事，这并不是秘密；而欧元区缺乏危机解决机制，这也一样是事实，”他表示。