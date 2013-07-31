更新版1-台湾数据：第二季经济成长率年增2.27%优于预期，惟仍处软性复苏

(新增分析师及官员评论)

* 第二季经济成长率2.27%

* 出口和民间消费较预期稍佳

* 全年GDP保3恐将有难度

路透台北7月31日 - 台湾第二季经济成长率概估为年增2.27%，主因出口以及民间消费较预期稍佳。主计处表示，目前景气仍处于软性复苏，动能仍不强。

主计总处表示，第二季GDP较先前预估数1.98%增加0.29个百分点，其中民间消费贡献增加0.19百分点，输出增加贡献0.08百分点，而输入主要在进口减少，使得第二季经济成长比预期为佳。

主计总处专门委员梅家瑗表示，〞6月的出口有大幅增加，这让第二季的经济成长比预估好，这是一个原因，另外民间消费也比预测数高，当然也不能忽略。〞

梅家瑗进一步表示，民间消费方面，由于第二季的上市柜股票成交值增加，使得民间的共同基金服务大增四成以上，此外，自用小客车的新增挂牌数也增加，令民间消费也比先前的预测要好。

不过，大部分析师认为今年全年GDP一定会保2%，但保3恐将有难度。

〞全年来看的话，还是要看下半年美国的需求能不能提升，以及9月时美国公开市场委员会(FOMC)的开会结果。〞兆丰国际证券分析师李志安说。

大众银行分析师陈森林则指出，第三季影响GDP较大的变数会在出口，主计处原预估出口将逐季走高，但中国的紧缩政策是一大变数，需求会受到影响。

台湾总统府发言人李佳霏上周引述马英九总统在接受媒体专访时表示，今年台湾经济成长率至少可达2%以上，并且不会为了带动出口的成长而压低汇率。

第二季的GDP主要支出面的贡献为：(对经济成长率贡献；百分点)

Q2 GDP 2.27

--国内需求 0.31

-民间消费 0.87

-政府消费 -0.04

-资本形成 -0.52

--国外净需求 1.95

-输出 3.69

-输入 1.74 (完)

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