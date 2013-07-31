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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 09:58 BJT

中国热股：房地产股早盘大涨,因中共中央政治局会议释放积极信号

路透上海7月31日 - 在中共中央政治局会议对城镇化和房地产市场释放积极信号后，中国A股市场周三早盘房地产类板块开盘大涨。

开盘16分钟，上证地产类指数 上涨3.91%，之前一度涨幅超过5%；万科A 上涨5.51%。

中共中央政治局周二召开会议称，下半年中国经济仍将保持总体平稳发展态势，在政策上将坚持宏观经济政策连续性、稳定性，提高针对性、协调性，根据经济形势变化，适时适度进行预调和微调。

在城镇化方面，会议称要积极释放有效需求，推动居民消费升级，保持合理投资增长，积极稳妥推进以人为核心的新型城镇化，促进房地产市场平稳健康发展。 （完） (发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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