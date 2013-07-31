金属期市：伦铜因月末买盘微涨，但涨幅在美联储声明等事件前夕受限

上海期交所交投最活跃的11月期铜合约 下跌0.92%至每吨48,680元人民币(7,900美元)。

美国5月房屋价格上涨，说明住房市场在春季购买季继续复苏，不过房价涨势有所放缓。分析师称，这可能是某种预兆。

近日中国工信部公布首批涉及落后产能淘汰的企业名单，该名单涉及19个工业领域内共计1,294个企业 。但在关键的钢铁、铝和水泥行业，这对其过剩产能影响很小。

铝溢价仍处于纪录高位，即便此前LME宣布调整仓储政策的计划。Century Aluminium 认为该计划长期而言或将压低实货市场。(完)

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