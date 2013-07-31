金属期市：伦铜因月末买盘微涨，但涨幅在美联储声明等事件前夕受限

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
上海期交所交投最活跃的11月期铜合约 下跌0.92%至每吨48,680元人民币(7,900美元)。
美国5月房屋价格上涨，说明住房市场在春季购买季继续复苏，不过房价涨势有所放缓。分析师称，这可能是某种预兆。
近日中国工信部公布首批涉及落后产能淘汰的企业名单，该名单涉及19个工业领域内共计1,294个企业 。但在关键的钢铁、铝和水泥行业，这对其过剩产能影响很小。
铝溢价仍处于纪录高位，即便此前LME宣布调整仓储政策的计划。Century Aluminium 认为该计划长期而言或将压低实货市场。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 张涛)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。