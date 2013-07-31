消息人士称薄瓜瓜将入读哥伦比亚大学法学院

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月30日 - 熟悉情况的两位消息人士称，薄熙来之子薄瓜瓜正在为入读哥伦比亚大学法学院做准备，不打算为薄熙来案审理而回国。

薄熙来涉嫌受贿、贪污和滥用职权一案已于上周被提起公诉，可能近期将在山东济南受审。

据两名熟悉情况的消息人士称，今年25岁的薄瓜瓜已在哥伦比亚大学法学院注册，下个月入学。他们称，薄熙来案审理时，薄瓜瓜不会参加。

哥伦比亚大学的信息显示薄瓜瓜即将成为该校法学院学生，但法学院拒绝对此事置评。薄瓜瓜也没有回复路透寻求置评的电子邮件。

薄瓜瓜2012年5月从哈佛大学毕业，获得公共政策学硕士学位，此后保持低调。他在波士顿有自己的人际圈，4月15日波士顿马拉松爆炸案发生时，薄瓜瓜就在附近。