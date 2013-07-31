消息人士称薄瓜瓜将入读哥伦比亚大学法学院

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透7月30日 - 熟悉情况的两位消息人士称，薄熙来之子薄瓜瓜正在为入读哥伦比亚大学法学院做准备，不打算为薄熙来案审理而回国。
薄熙来涉嫌受贿、贪污和滥用职权一案已于上周被提起公诉，可能近期将在山东济南受审。
据两名熟悉情况的消息人士称，今年25岁的薄瓜瓜已在哥伦比亚大学法学院注册，下个月入学。他们称，薄熙来案审理时，薄瓜瓜不会参加。
哥伦比亚大学的信息显示薄瓜瓜即将成为该校法学院学生，但法学院拒绝对此事置评。薄瓜瓜也没有回复路透寻求置评的电子邮件。
薄瓜瓜2012年5月从哈佛大学毕业，获得公共政策学硕士学位，此后保持低调。他在波士顿有自己的人际圈，4月15日波士顿马拉松爆炸案发生时，薄瓜瓜就在附近。
薄瓜瓜当时距离爆炸案现场仅几个街区，他没有受伤，当时他正等待朋友跑完比赛。他当时带着两只小狗，并对路透记者称与父母已有一年多没联系了。（完）
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。