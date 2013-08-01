《中国债券市场每日交易备忘》--8月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国深圳能源 20亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和招行主承 瑞泰科技 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，北京银行主承 山东垦利石化集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承 天津保税区投资控投集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，渤海银行和民生银行主承 天津保税区投资控股集团16.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，平安银行和中信证券主承 四川省交通投资集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建行和中行主承 华泰证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，中行和农行等主承 鞍钢股份 30亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AAA)，建行主承 福建交通运输集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和中信银行主承 万达集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，建行主承 国能生物发电集团4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 阜新矿业集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，民生银行和兴业银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 丽江旅游 0.9亿元五年期中票101358004，票面利率6.80% 农业发展银行100亿元五年期固息债130415，票面利率4.30% 中国铁路总公司200亿元10年期固息债1380241，票面利率4.97% ============================================================================ 三、缴款： 国家开发银行250亿元50年期固息债1302205，票面利率5.40% 五矿股份20亿元九个月期超短期融资券 江苏阳光集团10亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 伊犁农四师国资投资4亿元一年期短融041260043到期兑付，票面利率4.37% 长江电力 30亿元30年期固息038006付息，票面利率4.86% 唐山冀东水泥6亿元10年期固息债078038付息，票面利率5.49% 长江三峡集团50亿元三年期中票1182212付息，票面利率5.36% 铁路总公司220亿元10年期固息债1280219付息，票面利率4.60% 铁路总公司50亿元15年期固息债1280220付息，票面利率4.75% 太原煤炭气化集团8.5亿元五年期中票1282267付息，票面利率4.80% 国家开发银行90亿元一年期浮息债(三个月shibor基准)130210付息，基本利差-0.50% 国开行110亿元三年期浮息债(三个月shibor基准)130211付息，基本利差-0.01% 国开行120亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)130212付息，基本利差0.19% 国开行90亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)130213付息，基本利差0.38% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --据中国证券报周四报导，国家发改委城市和小城镇改革发展中心主任李铁昨表示，目前一线城市房产泡沫 并不严重，未来房价还将上涨。 --中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究推进政府向社会力量购买公共服务，部署加强城市 基础设施建设。 --银监会数据显示，截至6月末地方政府融资平台贷款余额9.7万亿元人民币，同比增长6.2%，较各项贷款平 均增速低9个百分点。 --中国二季度国际收支经常项目保持较大顺差，但资本和金融项目从一季度近千亿美元的顺差转为逆差。市 场人士指出，主因受到资本流出和外管局20号文增持美元头寸要求的持续影响。 今日公布7月官方制造业PMI (6月为50.1) 7月汇丰制造业PMI终值 (6月为48.2) 8/3公布7月官方非制造业PMI (6月为53.9) 8/5公布7月汇丰服务业PMI (6月为51.3) 8/8海关发布7月进出口贸易数据 (6月贸易顺差为271.3亿美元) 8/9国家统计局公布7月工业品价格指数(PPI) (6月为-2.7%) 居民消费价格指数(CPI) (6月为2.7%) 固定资产投资(不含农户) (1-6月为20.1%) 社会消费品零售总额 (6月为13.3%) 工业增加值 (6月为8.9%) 房地产投资和销售情况月度报告 8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/22公布8月汇丰制造业PMI初值 (7月初值为47.7) 8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月为11.1%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇/康熙泽; 审校 吴芳/丁淑琴)