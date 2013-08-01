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亚洲 | 2013年 8月 1日 星期四 08:41 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：     

  中国深圳能源 20亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和招行主承
  瑞泰科技 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，北京银行主承
  山东垦利石化集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承
  天津保税区投资控投集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，渤海银行和民生银行主承
  天津保税区投资控股集团16.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，平安银行和中信证券主承
  四川省交通投资集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建行和中行主承
  华泰证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，中行和农行等主承
  鞍钢股份  30亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AAA)，建行主承
  福建交通运输集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和中信银行主承
  万达集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，建行主承
  国能生物发电集团4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承
  阜新矿业集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，民生银行和兴业银行主承
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  二、新债上市：  
  
  丽江旅游 0.9亿元五年期中票101358004，票面利率6.80%
  农业发展银行100亿元五年期固息债130415，票面利率4.30%
  中国铁路总公司200亿元10年期固息债1380241，票面利率4.97%
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  三、缴款：
  
  国家开发银行250亿元50年期固息债1302205，票面利率5.40%
  五矿股份20亿元九个月期超短期融资券
  江苏阳光集团10亿元一年期短融
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  四、还本付息：
  
  伊犁农四师国资投资4亿元一年期短融041260043到期兑付，票面利率4.37%
  长江电力 30亿元30年期固息038006付息，票面利率4.86%
  唐山冀东水泥6亿元10年期固息债078038付息，票面利率5.49%
  长江三峡集团50亿元三年期中票1182212付息，票面利率5.36%
  铁路总公司220亿元10年期固息债1280219付息，票面利率4.60%
  铁路总公司50亿元15年期固息债1280220付息，票面利率4.75%
  太原煤炭气化集团8.5亿元五年期中票1282267付息，票面利率4.80%
  国家开发银行90亿元一年期浮息债(三个月shibor基准)130210付息，基本利差-0.50%
  国开行110亿元三年期浮息债(三个月shibor基准)130211付息，基本利差-0.01%
  国开行120亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)130212付息，基本利差0.19%
  国开行90亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)130213付息，基本利差0.38%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

    --据中国证券报周四报导，国家发改委城市和小城镇改革发展中心主任李铁昨表示，目前一线城市房产泡沫
并不严重，未来房价还将上涨。 
 
    --中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究推进政府向社会力量购买公共服务，部署加强城市
基础设施建设。 
    --银监会数据显示，截至6月末地方政府融资平台贷款余额9.7万亿元人民币，同比增长6.2%，较各项贷款平
均增速低9个百分点。 
    --中国二季度国际收支经常项目保持较大顺差，但资本和金融项目从一季度近千亿美元的顺差转为逆差。市
场人士指出，主因受到资本流出和外管局20号文增持美元头寸要求的持续影响。 
       
    今日公布7月官方制造业PMI                          (6月为50.1)
           7月汇丰制造业PMI终值                       (6月为48.2) 
    8/3公布7月官方非制造业PMI                         (6月为53.9)
    8/5公布7月汇丰服务业PMI                           (6月为51.3)
    8/8海关发布7月进出口贸易数据                      (6月贸易顺差为271.3亿美元)    
    8/9国家统计局公布7月工业品价格指数(PPI)           (6月为-2.7%)
                      居民消费价格指数(CPI)           (6月为2.7%)
                      固定资产投资(不含农户)          (1-6月为20.1%)
                      社会消费品零售总额              (6月为13.3%)
                      工业增加值                      (6月为8.9%)
                      房地产投资和销售情况月度报告          
    8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告
    8/22公布8月汇丰制造业PMI初值                      (7月初值为47.7)
    8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润           (1-6月为11.1%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 李宏薇/康熙泽; 审校 吴芳/丁淑琴)

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