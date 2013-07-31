台湾汇市：台币早盘实质交投价位区间偏弱，跟随韩元脚步

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透台北7月31日 - 台币兑美元 周三早盘的实质交投价位在大区间内偏弱表现，与具比价效应的韩元 方向一致。上日央行收盘作价力度扩大，硬将台币汇价拉贬突破30元整数关卡，今日开盘价再下一城至30.020，交易员将观察央行近期是否引导台币贬势加大。
汇市交易人士指出，国际美元在亚洲早盘持稳至微幅走强，交易员在缺乏交易指引的情况下随国际汇市反应，令汇价微幅波动，而月底出口商的抛汇力道稍大，加上例行的进口商美元买盘，也让早盘成交略为增温。
交易员指出，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果出炉前，市场仍弥漫观望气氛，今日台币料在29.930-29.980间波动，实质交投不至于触及30元的整数关卡。
不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.950-29.970，上日在29.920-29.950，收盘价为30.005。
无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点在平盘附近略有溢价，该天期报价 目前暂在29.964/29.981。近期NDF与现汇表现亦步亦趋，没有独特方向。
本地时间10:12时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升4.4分报29.961。
交易员观察市场最新动态：
* 台币跟随韩元脚步走跌
* 出口商抛汇力道增大，但进口商也进场均衡力道
* 台股 影响渐弱
* FOMC会议前观望气氛仍浓，银行交易盘部位持于低量
* 汇市开盘50分钟成交量约1.72亿美元，与上日同时段热络
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.930-29.980
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* (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
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