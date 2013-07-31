台湾汇市：台币早盘实质交投价位区间偏弱，跟随韩元脚步

路透台北7月31日 - 台币兑美元 周三早盘的实质交投价位在大区间内偏弱表现，与具比价效应的韩元 方向一致。上日央行收盘作价力度扩大，硬将台币汇价拉贬突破30元整数关卡，今日开盘价再下一城至30.020，交易员将观察央行近期是否引导台币贬势加大。

汇市交易人士指出，国际美元在亚洲早盘持稳至微幅走强，交易员在缺乏交易指引的情况下随国际汇市反应，令汇价微幅波动，而月底出口商的抛汇力道稍大，加上例行的进口商美元买盘，也让早盘成交略为增温。

交易员指出，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果出炉前，市场仍弥漫观望气氛，今日台币料在29.930-29.980间波动，实质交投不至于触及30元的整数关卡。

不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.950-29.970，上日在29.920-29.950，收盘价为30.005。

无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点在平盘附近略有溢价，该天期报价 目前暂在29.964/29.981。近期NDF与现汇表现亦步亦趋，没有独特方向。

本地时间10:12时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升4.4分报29.961。

交易员观察市场最新动态：

* 台币跟随韩元脚步走跌

* 出口商抛汇力道增大，但进口商也进场均衡力道

* 台股 影响渐弱

* FOMC会议前观望气氛仍浓，银行交易盘部位持于低量

* 汇市开盘50分钟成交量约1.72亿美元，与上日同时段热络

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.930-29.980

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