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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 10:26 BJT

台湾债市：殖利率盘初缓步走高，审慎反映30年券得标利率明显走扬效应

路透台北7月31日 - 台湾五年公债102/2殖利率周三盘初小幅走高，惟成交仍清淡。交易商一方面仍在消化30年券102/9的标售结果，另一方面则在等候美国联邦储备理事会的政策声明。

交易商表示，财政部将102/9的定价利率截在2.50%，此将让15年期以上券种的殖利率面临上调压力。不过会持有长券的多属公股银行及寿险等实质买盘，较无立即性的停损需求。夹在中间的10年券，也因借券利率转负，交易商面临借券放空成本上扬的考量，使得盘面交投气氛异常冷静。

“筹码太集中，只能等晚上美联储是否有迫使停损盘出笼的言论出现。”一位大型银行交易员说。

台湾央行昨日标售102/9的得标利率为2.500%，高于市场预期。受财政部持续截标影响，本期公债再度不足额发行，已是近期财政部三度对长天期公债限定发行利率上限。

交易员观察市场最新动态：

* 30年券殖利率定在2.50%，10年券殖利率应该要在1.625%。

* 交易商仍在消化标债结果，臆测财政部与寿险业的态度。

* 长券筹码稳定度高，要靠外部因素逼迫停损卖压出笼。

* 102/2暂看在1.11-1.13%。

本地时间10:19最新报价：

* 102/2 殖利率弹1.20基点，报1.1220%。

* 102/6 殖利率弹0.52基点，报1.5052%。

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