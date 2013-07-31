台湾债市：殖利率盘初缓步走高，审慎反映30年券得标利率明显走扬效应

路透台北7月31日 - 台湾五年公债102/2殖利率周三盘初小幅走高，惟成交仍清淡。交易商一方面仍在消化30年券102/9的标售结果，另一方面则在等候美国联邦储备理事会的政策声明。

交易商表示，财政部将102/9的定价利率截在2.50%，此将让15年期以上券种的殖利率面临上调压力。不过会持有长券的多属公股银行及寿险等实质买盘，较无立即性的停损需求。夹在中间的10年券，也因借券利率转负，交易商面临借券放空成本上扬的考量，使得盘面交投气氛异常冷静。