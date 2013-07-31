台湾债市：殖利率盘初缓步走高，审慎反映30年券得标利率明显走扬效应

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透台北7月31日 - 台湾五年公债102/2殖利率周三盘初小幅走高，惟成交仍清淡。交易商一方面仍在消化30年券102/9的标售结果，另一方面则在等候美国联邦储备理事会的政策声明。
交易商表示，财政部将102/9的定价利率截在2.50%，此将让15年期以上券种的殖利率面临上调压力。不过会持有长券的多属公股银行及寿险等实质买盘，较无立即性的停损需求。夹在中间的10年券，也因借券利率转负，交易商面临借券放空成本上扬的考量，使得盘面交投气氛异常冷静。
“筹码太集中，只能等晚上美联储是否有迫使停损盘出笼的言论出现。”一位大型银行交易员说。
台湾央行昨日标售102/9的得标利率为2.500%，高于市场预期。受财政部持续截标影响，本期公债再度不足额发行，已是近期财政部三度对长天期公债限定发行利率上限。
交易员观察市场最新动态：
* 30年券殖利率定在2.50%，10年券殖利率应该要在1.625%。
* 交易商仍在消化标债结果，臆测财政部与寿险业的态度。
* 长券筹码稳定度高，要靠外部因素逼迫停损卖压出笼。
* 102/2暂看在1.11-1.13%。
本地时间10:19最新报价：
* 102/2 殖利率弹1.20基点，报1.1220%。
* 102/6 殖利率弹0.52基点，报1.5052%。
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路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
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