日本债市：公债持稳，投资人观望FED会议及周四10年券标售

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.115% 五年期公债 0.285% +0.0 0.285% 10年期公债 0.790% +0.0 0.790% 20年期公债 1.700% +0.0 1.700% 30年期公债 1.805% -0.5 1.810% 10年期公债期货 <0#JGB:> 143.67 +0.05 143.62 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。( 完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] (编译 王冠中; 审校 于春红)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。