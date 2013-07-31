台湾债市：月底效应不明显，有票券商调降公司债RP利率

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透台北7月31日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三大致持稳。由于月底效应很不明显，今日RP多以到期续做为主。有的票券商甚至因公司债到期还本较多，微幅调降RP承做利率。
券商资金调度人士表示，今日资金缺口普遍不大，且投信基金也未见明显赎回，银行端资金普遍宽裕，有的银行甚至要求券商将资金落点一路跨到10月，期间券商若有需求，可以随时解约。
“今天有不少券还本，库存降低了。”一位票券商交易员说。
证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%，持平上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。
本周主要紧缩因子有周五30年公债102/9交割，发行额度263.02亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。