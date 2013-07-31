台湾债市：月底效应不明显，有票券商调降公司债RP利率

路透台北7月31日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三大致持稳。由于月底效应很不明显，今日RP多以到期续做为主。有的票券商甚至因公司债到期还本较多，微幅调降RP承做利率。

券商资金调度人士表示，今日资金缺口普遍不大，且投信基金也未见明显赎回，银行端资金普遍宽裕，有的银行甚至要求券商将资金落点一路跨到10月，期间券商若有需求，可以随时解约。

“今天有不少券还本，库存降低了。”一位票券商交易员说。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%，持平上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。