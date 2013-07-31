更新版 1-新债招标：中国进出口行两年债利率基本符合预期，资金平稳机构情绪修复

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
* 进出口行两年期固息债利率4.1960%，基本符合预期
* 两年品种投标倍数4.5倍，为该行今年来最高
* 数量招标的七年期固息债投标倍数1.72倍，为近两个月高点
* 受益于资金价格平稳，市场情绪修复 (新增更多市场评论)
路透上海7月31日 - 中国人民银行公开市场重启逆回购后，市场情绪有所修复，且资金价格走势平稳，助力早间进出口银行在银行间债市招标发行的两年期固息金融债，加权中标利率基本符合市场此前预测。
业内人士透露，中国进出口银行稍早在银行间债市招标发行的两年期固息金融债，加权中标利率为4.1960%，基本符合市场此前4.21%的预测均值。
此外，两年期品种发行量为70亿元人民币，投标倍数高达4.5倍，创下了该行今年来最高投标倍数；而同时数量招标的七年期品种，发行量为150亿元，投标倍数达1.72倍，亦为最近两个月来的较高水平。 七年期固息金融债的票面利率为4.35%。
“这两天(二级)收益率下来了，市场情绪有所企稳，今天招的情况比想象的要好。”上海一商业银行交易员称。
随着月末临近，中国银行间资金面进一步吃紧，央行终不再袖手旁观，时隔半年后在周二重启逆回购操作，告别了前五周的空窗期。不过少量操作规模及偏高的利率，也并未让市场过度乐观，不少机构仍旧维持谨慎态度。周二央行进行的170亿元七天期逆回购，中标利率为4.4%。
今日是本月最后一个交易日，中国银行间资金市场周三走势平稳，主要回购利率加权利率 变化不大，同时七天期等品种供给较此前有所增加。因日前公开市场注入流动性，加之逆回购重启令市场谨慎心态稍有缓和。
以下为两期债的具体条款：
第17期 第18期 -------------------------------------------------------
招标金额 至多70亿元 至多150亿元
期限/计息方式 两年固息 七年固息
缴款日/起息日 8月6日 8月13日
发行期 7月31日-8月6日 7月31日-8月13日
上市日 8月12日 8月19日
基本承销额 无 无
手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10%
------------------------------------------------------- (完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
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