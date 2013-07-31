更新版 1-新债招标：中国进出口行两年债利率基本符合预期，资金平稳机构情绪修复

* 进出口行两年期固息债利率4.1960%，基本符合预期

* 两年品种投标倍数4.5倍，为该行今年来最高

* 数量招标的七年期固息债投标倍数1.72倍，为近两个月高点

* 受益于资金价格平稳，市场情绪修复 (新增更多市场评论)

路透上海7月31日 - 中国人民银行公开市场重启逆回购后，市场情绪有所修复，且资金价格走势平稳，助力早间进出口银行在银行间债市招标发行的两年期固息金融债，加权中标利率基本符合市场此前预测。

业内人士透露，中国进出口银行稍早在银行间债市招标发行的两年期固息金融债，加权中标利率为4.1960%，基本符合市场此前4.21%的预测均值。

此外，两年期品种发行量为70亿元人民币，投标倍数高达4.5倍，创下了该行今年来最高投标倍数；而同时数量招标的七年期品种，发行量为150亿元，投标倍数达1.72倍，亦为最近两个月来的较高水平。 七年期固息金融债的票面利率为4.35%。

“这两天(二级)收益率下来了，市场情绪有所企稳，今天招的情况比想象的要好。”上海一商业银行交易员称。

随着月末临近，中国银行间资金面进一步吃紧，央行终不再袖手旁观，时隔半年后在周二重启逆回购操作，告别了前五周的空窗期。不过少量操作规模及偏高的利率，也并未让市场过度乐观，不少机构仍旧维持谨慎态度。周二央行进行的170亿元七天期逆回购，中标利率为4.4%。

今日是本月最后一个交易日，中国银行间资金市场周三走势平稳，主要回购利率加权利率 变化不大，同时七天期等品种供给较此前有所增加。因日前公开市场注入流动性，加之逆回购重启令市场谨慎心态稍有缓和。

以下为两期债的具体条款：

第17期 第18期 -------------------------------------------------------

招标金额 至多70亿元 至多150亿元

期限/计息方式 两年固息 七年固息

缴款日/起息日 8月6日 8月13日

发行期 7月31日-8月6日 7月31日-8月13日

上市日 8月12日 8月19日

基本承销额 无 无

手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10%