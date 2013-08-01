专栏节选：苹果财报透露的下一个大趋势--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月1日出版的当期「老谢开讲」专栏) 七月的第四周，全球的焦点都在苹果身上，全世界都在看苹果电脑如何端出二○一三年会计年度第三季（四～六月）季报，因为这是检测苹果电脑股价及全球手机产业盛衰最重要的指标。

最后结果出炉了，苹果在第三季交出的业绩平平，但胜于市场预期，因此股价在业绩公布之日大涨二十一．五二美元，总算一扫过去公布业绩，股价就大跌的颓势。不过，苹果的财报表现只能以「平平」两个字来形容。苹果电脑第三季营收三五三亿美元，季成长只有一％，略胜市场预期的三五○亿美元，净利六十九亿美元，较前一季的九十五亿美元，衰退二二％，ＥＰＳ︵每股税后纯益︶七．四七美元，略胜预期的七．三美元。

**苹果业绩与股价呈现同步滑落**

总结苹果电脑一三年过去三个季度的财报，营收从五四五亿、四三六亿到三五三亿美元，呈现一季比一季下滑走势。而净利则从一三一亿、九十五亿到六十九亿美元，有逐季滑落的现象，有趣的是，业绩与股价呈现同步反映。

去年的九月二十一日这一天，苹果电脑股价涨到七○五．○七美元，市值也创下六四○五．五亿美元的空前纪录，那时候有很多分析师看苹果的股价可能涨到一○○○美元以上，市值可能挑战一兆美元纪录。不过苹果的股价就在大家最乐观的时候反转而下，一直跌到今年四月十九日的三八五．一美元才告一段落，苹果市值也跌到三四九八．六亿美元，一直以来都是全美市值龙头的苹果也被艾克森美孚石油︵Exxon︶超越，退居老二地位。

苹果业绩下滑，与四大主力产品不进则退有密切关系，细究苹果四大产品在第三季的销售，营运最重要的主力iPhone售出三一二四万支，比市场预期的二六一○万支多出两成，但是按季衰退一七％，年成长是二○％。而一直强劲成长的iPad售出一四六二万台，季衰退二五％，年衰退一四％。已成熟的产品Mac售出三七五万台，季衰退五％，年衰退七％。iPod售出四五七万台，季衰退一九％，年衰退三二％。一直以来，攻无不克的苹果电脑随着产品进入成熟，很明显出现成长趋缓的局面。

**iPad势如破竹的攻势告一段落**

苹果的麦金塔电脑及iPod都是很成熟的产品，占苹果业绩比重不高，但是被寄予厚望的iPad却表现不理想。苹果电脑在平板革命中扮演了重要角色，刚开始，iPad在平板市场市占率超过九成，但随着三星及众多品牌崛起，iPad势如破竹的攻势也告一段落。

到目前为止，iPad仍领先其他平板品牌，但发展似乎走到十字路口。iPad问世迄今不过三年，陆续变身iPad 2、New iPad及iPad mini，但iPad不管怎么变身，都难以改变售价下滑的问题。从iPad问世以来，iPad的平均售价已呈现连续八季的下滑，平均售价跌到四三六美元。

但真正考验苹果电脑的是iPad的快速成熟化。在五月间进行的一项调查显示，三四％的美国人已拥有平板电脑，当中五六％是高收入家庭，四九％是介于三十五～四十四岁的成年人，四九％的大学生都是iPad用户，这些资料都显示，iPad正快速成熟化，未来能开拓的空间已变小。

iPad是苹果第二大的业务支柱，但第三季不论按年或季的营收都下滑二七％，且占苹果总体营收比重也从二五％滑落到一八％，落得与Mac差不多的下场。即使后来苹果强攻iPad mini，进一步推销软体收入，但收到效益甚微。

将来要再往下走，可能要改攻商业及教育为主的高阶市场，苹果也正在思考把九．七寸的萤幕改为十三寸，但是不管苹果如何力挽狂澜，iPad 过去三年为苹果创造的超高利润时代已经结束了。所以有人说，苹果真正的危机在iPad，这是苹果财报揭露的第一个危机讯号。

不过，苹果最重要的仍是iPhone，第三季iPhone售出三一二四万支，算是比预期理想，但平均售价却减少三十二美元。

苹果纵然未公布各款型号的售价与数量，但已难掩消费者以价格先行，宁买廉价iPhone机款的倾向，这对主打高阶市场的iPhone很不利。而这当中，苹果有两个难题还待超越，一是面对最强大对手三星，苹果的差距逐渐被拉大；二是在大中华区的市场，苹果出现按季四三％及按年一四％的衰退，面对中国低价品牌手机厂，苹果也出现「吃力」的现象。

先来看三星的发展，在苹果公布季报不久，三星也跟着公布业绩，第二季度营收达五十七．四六兆韩元，营业利益达九．五三兆韩元（约八十五．七亿美元），从获利数字来看，三星已超越苹果，成了全世界最会赚钱的ＩＴ大厂。

若细究来看，三星的手机部门贡献营收三十五．五兆韩元（约三二○亿美元），营业利益六．二八兆韩元（约五十六．五亿美元），与苹果的三五三亿美元营收、六十九亿美元净利，已十分接近。三星在今年上半年交出一张很漂亮的成绩单，营收一一○．三三兆韩元（约九九○亿美元），年成长一九％，营业利益十八．三一兆韩元（约一六五亿美元），营业利益率从一三．一％上升到一六．一％；反观苹果毛利率则从四○％跌到三六．九％。

更值得注意的是，三星的手机从首季的六九四○万支继续朝七千万支挺进达七○七○万支，一二年全球智慧型手机售出四．○三亿支，三星就占了一．九七亿支，今年第一季，苹果三七四○万支，三星是六九四○万支，三星已把市占率拉大到三三％。换句话说，全世界每三支智慧型手机就有一支是三星。而第二季，苹果为三一二四万支，三星为七○七○万支，三星比苹果多了一倍多。

根据TrendForce统计，今年第二季全球手机售出二．二亿支，季成长六．六％，年成长三一．四％，今年全年手机预估销售达九．二八亿支，比一二年成长三二％。

其中，一○○美元以下低价手机正快速崛起，而定价在一五○～四五○美元的中阶手机，将是全球竞争最激烈的市场，第三季中阶手机预估有一．三亿支的销量，苹果与三星势必在这一区块短兵相接。

**三星机海优势席卷大中华市场**

不过面对三星攻城掠地，苹果却也无计可施，过去两年苹果不断努力去三星化，可是重要零组件仍然都掌握在三星手上，从晶片到面板，苹果都无法摆脱三星的牵制，于是三星一手掌握关键零组件，一手以机海战术，席卷大中华市场，让苹果成长空间受到压缩，这才是苹果最大心头大患。

另一个让苹果很在意的大中华市场，苹果第三季财报在各个市场落差很大，美洲地区为一四四亿美元，年成长一二％，日本市场二十五．四亿美元，大幅成长二七％，但是在日本以外其他亚洲国家则衰退一八％，欧洲七十六亿美元，也衰退八％，但大中华区的市场四十六亿美元，却衰退一四％，若按季来看，则是衰退四三％。

苹果执行长库克表示，大中华区的衰退，是中国经济疲软所致，但真正原因是三星的机海优势席卷大中华市场，加上中国品牌手机崛起。现在中国不乏性能好，但价格却相对便宜的产品，华为、联想、中兴通讯、酷派、ＴＣＬ、小米机崛起，正快速分食苹果的市场。

不过，大中华区第三季的销售占苹果总营收一三％，这已是四年前的十倍，长期来看，苹果的智慧型手机在中国市场仍有不可忽视的地位，主要原因是中国人崇尚品牌，过去运动用品服饰产业，随着中国经济崛起快速起飞，李宁、安踏、特步、三六一度、中国动向都是锐气十足，但这两年却像是泄了气的皮球。

原因是NIKE︵耐吉︶及adidas︵阿迪达斯︶全力抢攻中国市场，中国的消费者琵琶别抱，拥抱外国品牌，未来手机市场在一阵低价化后，会不会又重返苹果、三星阵营？值得密切关注。

**进攻穿戴装置与车市是下一个目标**

为了力挽颓势，库克有了几个大转折。一是苹果为了保住市占率，已不再坚持「完美规格」，目前iPhone 5及iPad萤幕尺寸分别为四寸及九．七寸，iPad mini是七．九寸；iPad的九．七寸几乎是贾伯斯「钦定」的规格。最近︽华尔街日报︾引述苹果供应商报导，过去数日来，iPhone及iPad送样产品正测试大萤幕，iPhone可能大于四寸，iPad可能有十三寸大。

苹果教主贾伯斯先前对产品规格的每一个环节都十分执着，像iPad的九．七寸就是贾伯斯的坚持，现在库克可能放弃对产品完美规格的执着，开始仿效三星推出不同尺寸的产品，满足各类顾客需要。苹果上一季的智慧型手机市占率已跌到一七．九％，平板电脑市占率快速下降到三九．六％。

反观三星在智慧型手机市占率已拉大到三三．一％，平板电脑也达到一七．九％。根据分析，有愈来愈多的顾客偏爱大萤幕手机，加上移动装置市场已饱和，苹果只能向市场妥协，撑住竞争力，目前市场上较具竞争力的大萤幕产品只有三星的ATIV Q，及二十寸大的SONY VAIO TAB 20，苹果的改变能不能奏效，值得密切观察。

其次是穿戴式装置正在崛起，谷歌眼镜来势汹汹，最近谷歌入股六．三％到奇景光电的子公司立景科技，引来台厂震撼，显然谷歌开始锁住ＬＣＯＳ︵矽基液晶︶晶片供应商。

苹果在iPhone、iPad之后，下一个明星产品，如iTV、iWatch都很受期待。外电报导，苹果正积极筹组iWatch团队人才，目前矽谷可穿戴式的技术开发人才炙手可热。苹果的对手谷歌、三星都卯足全力，库克能不能在没有贾伯斯的时代，开创属于自己的独特新产品，这恐怕是苹果下一个十年发展最重要的关键。

第三个苹果吸引全球目光的焦点，是库克暗示苹果要进军车市，今年春江水暖鸭先知，美国车市回春，带动汽车电子产业的蓬勃发展，智慧型手机带动的移动装置革命已走到成熟，苹果若转攻车市，很可能会对产业带来不小的震撼。

库克在法说会上暗示，苹果新一代产品将在秋季与明年推出，库克强调研发汽车相关产品对苹果至关重要。

媒体报导，苹果可能为汽车打造一套「智慧型仪表板」，在车内安装iOS系统，连结iPhone 5，并把手机与汽车内建的仪表板、控制器或语音数位助理Siri Eyes Free（免视模式）整合在一起，可轻易安全地在车内打电话、听音乐、收发讯息与导航，这也许是苹果重振颓势的最重要一击，车市可能会有革命性的新影响。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.