中国债市动态：现券续暖流动性供给现趋好迹象，后市待看资金价格定位

路透北京7月31日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率续回落，逆回购重启对稳定市场情绪起到一定作用，今日部分期限资金供给情况有趋好迹象；至于债券暖势能否延续，交易员们认为，或更多取决于资金价格定位。

今日是本月最后一个交易日，银行间资金市场走势平稳，主要回购利率加权利率 变化不大，同时七天期等品种供给较此前有所增加。因日前公开市场注入流动性，加之逆回购重启令市场谨慎心态稍有缓和。

“早盘现券还是向暖的，收益率下来一些，可能是资金比昨天好一点。”上海一券商交易员称。

北京一银行交易员并提到，市场此前的“玻璃心”得到一定提振，从今天进出口行两年期金融债招标也能看出，中标利率低于预期，倍数也不低。

业人士周三透露，中国进出口银行稍早在银行间债市招标发行的两年期固息金融债，加权中标利率为4.1960%，基本符合市场此前4.21%的预测均值，该期新债认购倍数4.5倍。该行同时数量招标的七年期固息金融债，票面利率为4.35%，招标倍数为1.72倍。

对于未来资金利率能否在当前水平逐步走低，上述券商交易员表示，这或还要观察央行公开市场操作情况。假设未来一段时间逆回购将滚动操作，那么逆回购中标利率将成引导市场资金价格的重要指标。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限为14天。周二公开市场进行了170亿元七天期逆回购操作，为近半年来首见，中标利率为4.4%，高于上次的3.35%的操作利率。