中国债市动态：现券续暖流动性供给现趋好迹象，后市待看资金价格定位

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透北京7月31日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率续回落，逆回购重启对稳定市场情绪起到一定作用，今日部分期限资金供给情况有趋好迹象；至于债券暖势能否延续，交易员们认为，或更多取决于资金价格定位。
今日是本月最后一个交易日，银行间资金市场走势平稳，主要回购利率加权利率 变化不大，同时七天期等品种供给较此前有所增加。因日前公开市场注入流动性，加之逆回购重启令市场谨慎心态稍有缓和。
“早盘现券还是向暖的，收益率下来一些，可能是资金比昨天好一点。”上海一券商交易员称。
北京一银行交易员并提到，市场此前的“玻璃心”得到一定提振，从今天进出口行两年期金融债招标也能看出，中标利率低于预期，倍数也不低。
业人士周三透露，中国进出口银行稍早在银行间债市招标发行的两年期固息金融债，加权中标利率为4.1960%，基本符合市场此前4.21%的预测均值，该期新债认购倍数4.5倍。该行同时数量招标的七年期固息金融债，票面利率为4.35%，招标倍数为1.72倍。
对于未来资金利率能否在当前水平逐步走低，上述券商交易员表示，这或还要观察央行公开市场操作情况。假设未来一段时间逆回购将滚动操作，那么逆回购中标利率将成引导市场资金价格的重要指标。
业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限为14天。周二公开市场进行了170亿元七天期逆回购操作，为近半年来首见，中标利率为4.4%，高于上次的3.35%的操作利率。
剩余期限约0.9260年的固息国债130014券最新收益率 在3.50%/3.48%，上日尾盘报3.5200%/3.4650%。(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。