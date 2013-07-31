《全球市场》美元在美联储会议结束前持稳，中国股市因当局承诺而走升

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
**大宗商品走升**
在大宗商品市场方面，铜价 攀升0.9%至接近每吨6,800美元，自近三周低点回升。铜价周二挫跌2.1%，受中国需求忧虑打击。
路透调查预估显示，中国7月制造业活动料呈现萎缩，为10个月来首见，暗示中国经济放缓的情况延长。中国制造业采购经理人指数(PMI)将在周四公布。
金价 上涨0.4%，本月目前为止上涨8.1%，可望中止三个月连跌走势，且创下2012年1月以来最大单月涨幅。但金价今年以来下跌了20%。
布兰特原油 持稳在每桶略低于107美元，在周二下跌0.6%后回稳。(完) (编译 王冠中; 审校 张若琪)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。