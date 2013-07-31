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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 11:47 BJT

《全球市场》美元在美联储会议结束前持稳，中国股市因当局承诺而走升

**大宗商品走升**

在大宗商品市场方面，铜价 攀升0.9%至接近每吨6,800美元，自近三周低点回升。铜价周二挫跌2.1%，受中国需求忧虑打击。

路透调查预估显示，中国7月制造业活动料呈现萎缩，为10个月来首见，暗示中国经济放缓的情况延长。中国制造业采购经理人指数(PMI)将在周四公布。

金价 上涨0.4%，本月目前为止上涨8.1%，可望中止三个月连跌走势，且创下2012年1月以来最大单月涨幅。但金价今年以来下跌了20%。

布兰特原油 持稳在每桶略低于107美元，在周二下跌0.6%后回稳。(完) (编译 王冠中; 审校 张若琪)

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