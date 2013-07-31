《HOME专栏》银价大跌为锌市供应过剩问题带来扭转动能

**银价催化效果**

其实，市场中长线看多锌价的理由里，老早就把这些锌矿关闭考量进去。

而不认同这些理由的人，也早已提出反驳根据，包括新开发锌矿项目足以弥补矿场关闭的部分，而且过去几年累积的锌精矿供应过剩，也提供另一层供应保护。

但这些都是在近期银价大跌之前的理论，而银价大跌可能会成为加速推动锌矿关闭的催化剂，包括像是育空锌矿的矿山，这些矿山一开始根本没有预期会关闭。

汇丰分析师便承认，白银占了2012年锌矿副产品的约四成，“我们认为银价大跌，有可能减少锌矿中期供给，导致锌市趋于紧俏。”(2013年7月15日汇丰2013年第三季金属季报)

汇丰刚刚调降了2014年及2015年锌矿供给预估，各调降12万吨。

疲软锌价加上疲软银价，打击了新矿山项目的发展，对后续供应的影响变得更严重。

汇丰也将2016年锌矿产量预估大砍64.4万吨，并警告银价跌势是整个锌矿业的重大问题。

对于已经连续多年供应过剩，且目前仍有高库存量的锌市而言，应会乐见这个分析。

精炼锌市场目前仍处于供应过剩，因为去年锌精矿产量过多，导致今年冶炼厂的精炼锌产量增加。

但过剩情况正在逐渐缩减，ILZSG估计，今年头五个月过剩数量为3.8万吨，去年同期为过剩15.2万吨。

同时库存量也逐步下滑，至少伦敦金属交易所(LME)的显性库存是在下降。

但没有多少人预期情势能很快发生剧烈转变，足以支撑锌价短期内持续上扬。