更新版 1-中国钢铁：钢企6月滑入整体亏损，下半年难以乐观--中钢协

* 钢企利润逐月下滑，6月首现年内亏损

* 下半年供大于求状况或难缓解

* 钢协负责人称，化解产能过剩方案正在加紧制定 (新增细节及引述)

路透北京7月31日 - 中国钢铁工业协会周三表示，受到钢价持续下滑的拖累，主要钢铁企业在6月出现年内首次整体亏损，而在产量居高不下的情况下，下半年市场供大于求的情况仍难以改善。

不过钢协负责人指出，决策部门正在加紧制定针对钢铁行业产能过剩的方案，且方案力度较大，使人看到了政府力促钢铁产业“瘦身”和升级的决心。

中钢协发布的钢铁行业半年度统计报告显示，6月份盈亏相抵后，会员钢铁企业6月合计亏损6.99亿元人民币，为今年首次出现亏损。

数据显示，今年上半年钢协会员企业实现利润22.67亿元，平均销售利润率0.13%，在全国工业行业中最低。上半年86户会员企业中亏损35户，亏损面为40.7%。

中钢协秘书长张长富在记者会上表示：“中国钢铁行业仍面临复杂严峻的经营环境。从上半年的经营形势看，实现利润逐月减少，直至6月亏损，7月份以后会不会回升，我很难乐观。”

上半年钢铁行业主业惨淡，整体尚有盈利主要拜投资收益所赐。统计显示，上述22.67亿元的实现利润中包括投资收益43.21亿元、营业外收支净额38.8亿元。“扣除这些因素，钢铁主业仍然有较大亏损，”中钢协表示。

中钢协在新闻稿中称，目前钢材社会库存和企业库存处于高位，如果下半年钢材产量不能有效控制，市场供大于求的状况将难以缓解。

此前中钢协的统计显示，7月全国22个城市五大钢材品种社会库存连续第四个月下降，但回落幅度较前两个月有所收窄，且整体库存水平仍处于高位。

而中国钢材产量的居高不下更加剧了消化库存的难度。国家统计局此前数据显示，中国6月粗钢产量较前月的纪录高位有所回落，粗钢日产量达到215.5万吨，环比下降3%，但仍处于高位，据此测算的年化粗钢产量将达到7.87亿吨。

**化解产能过剩方案正加紧制定**

中钢协负责人在记者会上表示，除了正在推进的一系列淘汰落后产能和产业升级的行动外，决策层针对钢铁行业产能过剩的方案也在加紧制定，且力度不小。

中国证券报此前引述权威渠道消息，发改委、工信部会同有关部门正在研究化解产能过剩的工作，化解产能过剩矛盾总体方案目前已经成稿，方案重点将解决钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和造船五大行业的产能过剩问题。

“据我们了解，这个方案正在紧锣密鼓地制定，已在征求相关部委和地方政府的意见，也很正式地征求过我们行业协会的意见，”张长富表示。

他并表示，方案对环保、土地、信贷等很多方面都提出严格要求。如果文件正式出台，肯定是很有力度的，如果配合可操作性的细则，会见到效果。

中钢协在报告中指出，将主动配合相关部门做好化解过剩产能的相关工作。另外，企业也要把化解产能工作与自身生产经营结合起来，果断关停严重亏损的低水平产能。