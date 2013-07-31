中国货币市场：月末主要回购加权利率波动不大，七天等期限供给有所增加

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透上海7月31日 - 今日是本月最后一个交易日，中国银行间资金市场周三走势平稳，主要回购利率加权利率 变化不大，同时七天期等品种供给较此前有所增加。因日前公开市场注入流动性，加之逆回购重启令市场谨慎心态稍有缓和。
不过交易员指出，目前机构对央行公开市场下一步举措看法不一，因此在下月初准备金例行调整前，流动性预期不宜太过于乐观。
华北一银行交易员称，“感觉今天比前几天都好借，七天和14天的供给也多了一些。”
对未来几日流动性预期，他依旧心存谨慎。因央行即使周二重启逆回购，但该操作的持续性，以及以后逆回购利率的变化都存不确定性因素。
中国央行公开市场周二重启逆回购操作，为近半年来首次。业内人士认为，在月末资金紧张的情况下，央行出手注入流动性，此举表明央行仍会出手相助，以维持市场资金面的平稳。不过少量操作规模及偏高的利率，也并未让市场过度乐观，不少机构仍旧维持谨慎态度。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.7181 3.6600 +5.81
七天 4.9886 4.9978 -0.92
14天 5.4735 5.3534 +12.01 上海证交所质押式回购利率 其中：一天 4.7000 5.4100 -71.00
七天 4.8000 4.4150 +38.50
14天 4.3050 4.0200 +28.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.8000 3.7200 +8.00
七天 4.9800 5.1000 -12.00
14天 5.5000 5.4400 +6.00 Shibor 其中:隔夜 3.6990 3.6410 +5.80
七天 4.9710 4.9720 -0.10
三个月 4.6645 4.6670 -0.25 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。