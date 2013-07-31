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货币新闻 | 2013年 7月 31日 星期三 16:14 BJT

表格：LME金属库存最新变化--7月31日

路透伦敦7月31日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

   品种      最新库存       变动
    铜        612,800       -750
    锡         13,845       -155
    铅        200,225       持平
    锌      1,049,475     -4,100
    铝      5,478,525     +4,600
    镍        203,028     +2,238
  铝合金       66,960       持平
  NASAAC      115,280        -20
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品  库存数据      库存分布              品种   库存数据      库存分布
 种                                                           
 铜  MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>       铅  MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝  MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>       锡  MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌  MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合  MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                            金                
 镍  MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA  MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王翔琼; 审校 王兴亚)

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