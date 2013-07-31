路透调查：韩国7月出口料成长5.0%，惟中国经济降温构成威胁

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
* 路透调查：7月出口较上年同期成长5.0%，CPI年增1.5%
* 两者增幅均为六个月来最高
* 中国经济成长降温恐损及韩国经济复苏
* 周四将公布数据
路透首尔7月31日 - 韩国7月出口增幅可能是六个月来最快，再添近来韩国经济反弹迹象，但中国经济成长放缓，表明充其量将是温和复苏。
7月消费者物价指数(CPI)增幅可能也是六个月高位，但豪雨及一年前比较基期异常低的影响料将大过于内需回升的作用。
路透调查的预估中值显示，韩国7月出口较上年同期成长5.0%，6月时为下滑1.0%。CPI则较上年期同期成长1.5%，6月时为增加1.0%。
出口和通胀率均为1月以来最大年增幅。然这仍远低于长期趋势成长幅度，在2008-2009年全球金融危机前，出口和通胀率的长期趋势增幅分别为约18%和3.0%。
“有鉴于韩国出口更加侧重在(中国等)新兴国家，很难说贸易已开始回到坚稳复苏的轨道上，”东洋证券驻首尔首席分析师Lee Chul-hee表示。
贸易图表，请点选(link.reuters.com/xef92t)
CPI图表，请点选(link.reuters.com/hak95s)
韩国央行上周表示，4-6月经济成长将加速至1.1%，为逾两年来最高，不过多数的好转是由刺激性支出所带动。
分析师对这样的经济展望较不肯定，尤其是中国经济恶化，引发外界担心对韩国造成的冲击。中国占韩国出口总额的四分之一。
6月时对中国的出口较上年同期成长5.3%，增幅远不及5月的成长16.6%。(完) (编译 戴素萍 审校 王洋)
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。