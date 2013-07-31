路透调查：韩国7月出口料成长5.0%，惟中国经济降温构成威胁

* 路透调查：7月出口较上年同期成长5.0%，CPI年增1.5%

* 两者增幅均为六个月来最高

* 中国经济成长降温恐损及韩国经济复苏

* 周四将公布数据

路透首尔7月31日 - 韩国7月出口增幅可能是六个月来最快，再添近来韩国经济反弹迹象，但中国经济成长放缓，表明充其量将是温和复苏。

7月消费者物价指数(CPI)增幅可能也是六个月高位，但豪雨及一年前比较基期异常低的影响料将大过于内需回升的作用。

路透调查的预估中值显示，韩国7月出口较上年同期成长5.0%，6月时为下滑1.0%。CPI则较上年期同期成长1.5%，6月时为增加1.0%。

出口和通胀率均为1月以来最大年增幅。然这仍远低于长期趋势成长幅度，在2008-2009年全球金融危机前，出口和通胀率的长期趋势增幅分别为约18%和3.0%。

“有鉴于韩国出口更加侧重在(中国等)新兴国家，很难说贸易已开始回到坚稳复苏的轨道上，”东洋证券驻首尔首席分析师Lee Chul-hee表示。

贸易图表，请点选(link.reuters.com/xef92t)

CPI图表，请点选(link.reuters.com/hak95s)

韩国央行上周表示，4-6月经济成长将加速至1.1%，为逾两年来最高，不过多数的好转是由刺激性支出所带动。

分析师对这样的经济展望较不肯定，尤其是中国经济恶化，引发外界担心对韩国造成的冲击。中国占韩国出口总额的四分之一。