路透调查：日本基金提高股票配置比重，因经济复苏预期擦亮获利前景

基金经理人还把美国和加拿大股票配置比重自6月的33.0%调高至34.3%的15个月高点。反之，亚洲股市配比从6月的9.8%下调至6.1%的三年半低点。

虽然亚股配比调降主要是因一位调查回覆者离开，但也反映了市场顾忌美联储缩减宽松政策可能损及新兴经济体的审慎心态。

“缩减刺激举措规模或许对美国经济而言是最理想的政策，但未必对整个世界经济都有利，”另一名要求匿名的日系资产管理公司基金经理说。