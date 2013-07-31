路透调查：日本基金提高股票配置比重，因经济复苏预期擦亮获利前景

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
基金经理人还把美国和加拿大股票配置比重自6月的33.0%调高至34.3%的15个月高点。反之，亚洲股市配比从6月的9.8%下调至6.1%的三年半低点。
虽然亚股配比调降主要是因一位调查回覆者离开，但也反映了市场顾忌美联储缩减宽松政策可能损及新兴经济体的审慎心态。
“缩减刺激举措规模或许对美国经济而言是最理想的政策，但未必对整个世界经济都有利，”另一名要求匿名的日系资产管理公司基金经理说。
中国试图抑制信贷迅速扩张和风险贷款以调整中国经济结构，也殃及亚股。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。