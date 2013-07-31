日股业绩：本田汽车第一季营业利润增长5.1%，逊于市场预期

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及逾两年新高
整体乾散货运价指数收高5点，报1,338点，为2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透东京7月31日 - 日本本田汽车 周三公布第一季营业利润增长5.1%，美国和亚洲销售强劲，抵销了日本销售下滑的影响，且日圆贬值提振了获利。但本田获利增幅逊于预期。
本田汽车为日本销售量第三大的汽车制造商，该公司公布4-6月财年第一季营业利润为1,850亿日圆(19亿美元)，高于上年同期的1,760.1亿日圆。
汤森路透I/B/E/S调查四位分析师的平均预估为获利2,093亿日圆。
本田维持2014年3月止财年的获利预估于7,800亿日圆不变，低于21位分析师的预估中值8,400亿日圆。(完) (编译 王冠中; 审校 李春喜)
整体乾散货运价指数收高5点，报1,338点，为2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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