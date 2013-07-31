日股业绩：本田汽车第一季营业利润增长5.1%，逊于市场预期

路透东京7月31日 - 日本本田汽车 周三公布第一季营业利润增长5.1%，美国和亚洲销售强劲，抵销了日本销售下滑的影响，且日圆贬值提振了获利。但本田获利增幅逊于预期。

本田汽车为日本销售量第三大的汽车制造商，该公司公布4-6月财年第一季营业利润为1,850亿日圆(19亿美元)，高于上年同期的1,760.1亿日圆。

汤森路透I/B/E/S调查四位分析师的平均预估为获利2,093亿日圆。