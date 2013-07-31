香港数据：6月M-3货币供应按年增加9.7%--金管局

标题新闻：德经济部长吉普理斯预计英国脱欧给英国经济造成的负面影响大于德国，德国能够应对
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路透香港7月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周三公布截至2013年6底止货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加9.7%。
具体变幅如下（单位为%）:
6/2013 5/2013 6/2012
港元 M-3（按年） +9.7 +11.2 +6.1
港元 M-2（按年） +9.6 +11.1 +6.2
港元 M-1（按年） +18.1 +18.9 +7.2
港元 M-1（按年）* +18.2 +18.9 +7.2
有形贸易贷款额（按年计） +12.2 -3.2 +9.3
其他本地贷款额（按年计） +11.4 +10.3 +4.0
港元 M-3（按月） -1.0 +0.4 +0.3
港元 M-2（按月） -1.0 +0.4 +0.3
港元 M-1（按月） -1.3 +2.2 -0.6
港元 M-1（按月）* +1.0 +2.3 +1.7
注：* 经季节性因素调整。（完）
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浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here) (记者 梁慧仪；审校 曾祥进)
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