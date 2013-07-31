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货币新闻 | 2013年 7月 31日 星期三 17:16 BJT

香港数据：6月M-3货币供应按年增加9.7%--金管局

路透香港7月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周三公布截至2013年6底止货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加9.7%。

具体变幅如下（单位为%）:

6/2013 5/2013 6/2012

港元 M-3（按年） +9.7 +11.2 +6.1

港元 M-2（按年） +9.6 +11.1 +6.2

港元 M-1（按年） +18.1 +18.9 +7.2

港元 M-1（按年）* +18.2 +18.9 +7.2

有形贸易贷款额（按年计） +12.2 -3.2 +9.3

其他本地贷款额（按年计） +11.4 +10.3 +4.0

港元 M-3（按月） -1.0 +0.4 +0.3

港元 M-2（按月） -1.0 +0.4 +0.3

港元 M-1（按月） -1.3 +2.2 -0.6

港元 M-1（按月）* +1.0 +2.3 +1.7

注：* 经季节性因素调整。（完）

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浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here) (记者 梁慧仪；审校 曾祥进)

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