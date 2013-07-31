中国汇市：人民币早盘稍走强，政治局会议未提汇率直接影响较小

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
* 人民币即期稍走强，在6.13一线持续窄幅振荡
* 总体相对平衡，近期结汇稍多
* 中央政治局会议未提及汇率，直接影响因素较少
* 下半年基本面可能对人民币稍偏利好
路透北京7月31日 - 人民币兑美元即期 周三微幅走升，在6.13一线继续保持窄幅振荡，市场供求相对均衡；昨天中央政治局会议未提及人民币汇率，对于汇市的直接影响因素也较少，市场保持相对稳定。
上海一股份行交易主管表示，近期结汇稍微显多，所以市场价格也往升值方向偏。“我们现在都不敢猜方向，都是跟着大行做，他们看得见的客盘方向更多点。”
而北京一国有大行交易员表示，当前中间价对于市场价的指导意义不强，只有明显的方向性变动时会影响市场动一动，更多时间市场都是按照供需关系自己在走。而总体上看结购汇是保持稳定的，近期结汇稍微多一点。
北京时间12:11，人民币兑美元即期报6.1308元，上日收报6.1317元。今日人民币兑美元中间价 为6.1788元，上日中间价为6.1770元。
上述股份行交易主管表示，从下半年整体的政策指向上看对经济基本面偏利好，所以还是对人民币有所支撑的，“前期外界对中国经济放缓的论调一直存在，但要看到增速放缓，但还是在增长，只是速度稍微慢一点而已。”
中共中央政治局周二召开会议称，下半年中国经济仍将保持总体平稳发展态势，在政策上将坚持宏观经济政策连续性、稳定性，提高针对性、协调性，根据经济形势变化，适时适度进行预调和微调。
在外贸方面，会议指出要稳定对外贸易，完善政策和服务，拓宽出口渠道，积极增加进口，有效应对贸易摩擦，鼓励有条件的企业到境外投资。
东京汇市美元兑一篮子主要货币周三微涨，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策决议出炉前，投资人审慎行事。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2965/95，上日尾盘为6.2960。
北京时间12:11，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1348/55元，上一交易日尾盘报6.1340元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
人民币汇率市场报导/掉期
全球主要外汇市场收盘报导
人民币离岸/NDF相关新闻
全球外汇市场主要消息
人民币在岸相关新闻
全球外汇动态
人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。