中国汇市：人民币早盘稍走强，政治局会议未提汇率直接影响较小

* 人民币即期稍走强，在6.13一线持续窄幅振荡

* 总体相对平衡，近期结汇稍多

* 中央政治局会议未提及汇率，直接影响因素较少

* 下半年基本面可能对人民币稍偏利好

路透北京7月31日 - 人民币兑美元即期 周三微幅走升，在6.13一线继续保持窄幅振荡，市场供求相对均衡；昨天中央政治局会议未提及人民币汇率，对于汇市的直接影响因素也较少，市场保持相对稳定。

上海一股份行交易主管表示，近期结汇稍微显多，所以市场价格也往升值方向偏。“我们现在都不敢猜方向，都是跟着大行做，他们看得见的客盘方向更多点。”

而北京一国有大行交易员表示，当前中间价对于市场价的指导意义不强，只有明显的方向性变动时会影响市场动一动，更多时间市场都是按照供需关系自己在走。而总体上看结购汇是保持稳定的，近期结汇稍微多一点。

北京时间12:11，人民币兑美元即期报6.1308元，上日收报6.1317元。今日人民币兑美元中间价 为6.1788元，上日中间价为6.1770元。

上述股份行交易主管表示，从下半年整体的政策指向上看对经济基本面偏利好，所以还是对人民币有所支撑的，“前期外界对中国经济放缓的论调一直存在，但要看到增速放缓，但还是在增长，只是速度稍微慢一点而已。”

中共中央政治局周二召开会议称，下半年中国经济仍将保持总体平稳发展态势，在政策上将坚持宏观经济政策连续性、稳定性，提高针对性、协调性，根据经济形势变化，适时适度进行预调和微调。

在外贸方面，会议指出要稳定对外贸易，完善政策和服务，拓宽出口渠道，积极增加进口，有效应对贸易摩擦，鼓励有条件的企业到境外投资。

东京汇市美元兑一篮子主要货币周三微涨，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策决议出炉前，投资人审慎行事。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2965/95，上日尾盘为6.2960。

北京时间12:11，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1348/55元，上一交易日尾盘报6.1340元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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