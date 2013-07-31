《全球农业焦点》Uralkali打破全球钾肥垄断格局，钾肥价格可能重挫

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及逾两年新高
整体乾散货运价指数收高5点，报1,338点，为2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
Potash Corp股价下跌约24%，报约29美元，Mosaic和Agrium分别下跌26%和7%。Agrium跌幅较小系因其较侧重于氮肥生产而不是钾肥。
Uralkali将研议该如何提振营收才能维持派息政策。该公司计划透过扩展其在中国、印度及巴西的市场份额，将钾肥销售量从今年的1,050万吨，在2014年提高至1,300万吨、2015年达到1,400万吨。
该公司计划今年对中国出口超过250万吨，高于2012年时的200万吨，主要靠铁路输送。
但根据不愿具名的印度国营Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd 的高层说，Uralkali想在印度市场争取业务恐不容易，因印度当地的公司已经签下约400万吨的进口交易。(完)
(编译 王翔琼/王兴亚/李婷仪 审校 张明钧)
整体乾散货运价指数收高5点，报1,338点，为2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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