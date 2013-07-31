欧股业绩：法国巴黎银行第二季获利下滑4.7%，但降幅小于预期

路透巴黎7月31日 - 法国巴黎银行 周三公布第二季获利下滑4.7%，降幅小于预估，该公司致力于削减成本，并在德国等相对具韧性的市场扩张业务。

法国巴黎银行为欧元区市值最大的银行。该公司公布，第二季净利降至17.6亿欧元(23.3亿美元)，低于上年同期的18.5亿欧元。营收则下滑1.8%至99.2亿欧元。