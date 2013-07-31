欧股业绩：法国巴黎银行第二季获利下滑4.7%，但降幅小于预期

美国热股：Dave & Buster's第四季业绩好于分析师预估
路透3月29日 - Dave & Buster's Entertainment公布，第四季每股收益0.63美元，超过分析师预测的0.59美元。当季营收2.702亿美元，超过分析师预期的2.693亿美元。
路透巴黎7月31日 - 法国巴黎银行 周三公布第二季获利下滑4.7%，降幅小于预估，该公司致力于削减成本，并在德国等相对具韧性的市场扩张业务。
法国巴黎银行为欧元区市值最大的银行。该公司公布，第二季净利降至17.6亿欧元(23.3亿美元)，低于上年同期的18.5亿欧元。营收则下滑1.8%至99.2亿欧元。
根据汤森路透调查，分析师原本平均预估法国巴黎银行第二季获利降至15.1亿欧元，营收降至98.4亿欧元。(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
路透3月29日 - Dave & Buster's Entertainment公布，第四季每股收益0.63美元，超过分析师预测的0.59美元。当季营收2.702亿美元，超过分析师预期的2.693亿美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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