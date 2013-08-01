中国数据：汇丰7月制造业PMI终值降至11个月低位，政策微调减缓下行风险

路透北京8月1日 - 新业务进一步减少导致产出连续第二个月萎缩，拖累汇丰7月中国制造业PMI终值创下11个月最低水准，就业指数也相应跌落至逾四年来低位。严峻的就业形势已经促使中国政府出台更多微调举措以稳增长，这将有助于提振市场信心并减缓经济面临的下行压力。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布的中国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值为47.7，和初值相符，为去年8月以来最低水准，且是连续第三个月处在荣枯线下方；其中就业指数终值略上修至47.5，高于初值47.3，但仍是09年3月以来最低。

汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价称，内外需双双乏力，制造业活动趋冷持续令就业市场承压，再加上近期其他疲弱数据，已经促使中国出台更多微调政策，如对小微企业减税以及增加保障房、铁路和节能和信息消费领域的支出等。

“这些定向举措应能提振信心，并减缓经济面临的下行风险，”他说。

Markit提供的新闻稿显示，部分受访厂商反映用工收缩是由雇员辞职和公司缩减规模等多种因素所共同导致。

这从产出和新订单分项指数的表现也可以看出端倪：7月产出指数为连续第二个月处在50下方，并创下10个月最低水准；新订单指数则创下11个月最低位，调查显示国内外市场状况均转弱，导致需求放缓，而且出口商反映来自欧洲、东南亚和美国的新订单量全部环比下降。

衡量需求面的另一个指标--制造业产出价格指数7月已经是连续第五个月处在50下方，据调查显示厂商降价目的旨在刺激销售。新闻稿显示，月内约有13%受访厂商降价，加价的厂商占比仅仅略超过6%。

上周三召开的国务院常务会议已经决定自8月1日起免征部分小微企业增值税和营业税，而此前针对光伏、信息产业和铁路建设等也已经出台定向支持方案，都表明未来宏观政策将保持一定的“定向宽松”，为稳增长提供助力。

昨日中国国家主席习近平不仅强调要“坚持底线思维”，还重申上半年主要经济指标处于年度预期目标的合理区间，预计“下半年经济仍将保持总体平稳发展态势”，要积极扩大有效需求，着力推进转型升级，不断深化改革开放。决策层的言辞表明其对整体经济前景依然乐观。

而且，稍早中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布，中国宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI) 小幅反弹至50.3，高于路透调查中值的49.9，上月为50.1。(link.reuters.com/tax99t)

由于侧重点不同，所以中国制造业PMI官方和汇丰两个数据走势出现背离的情况也时有发生。前者侧重大中型企业，后者更倾向于中小企业。

国内投行中金公司在研究报告中指出，其维持此前的看法，即“近期宏观政策的微调有利于控制经济增长的下行空间，短期内经济硬着陆的风险降低”，但是未来几个季度增长能否明显反弹，以及可能的反弹力度多大，仍有待观察。