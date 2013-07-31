国际油市：布兰特原油守在107美元下方，但本月料创11个月来最佳表现

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
“只要美联储暗示9月就会缩减购债计划，就将利好美元，从而对任何以美元计价的商品都构成利空。”
美联储将在1800GMT发布会后声明，预计将把缩减刺激政策的时间与数据讯号进行关联。本周美国有两个重磅数据，分别是周三的国内生产总值(GDP)和周五的非农就业报告。
0520GMT，布兰特原油期货 下滑0.13美元至每桶106.78美元，但本月仍有望上涨4.5%，上半月涨幅较大，7月16日触及了三个月高位。
美国原油 上涨0.07美元至每桶103.15美元，7月可能累计升近7%。7月稍早美国原油一度触及16个月高位。这两大指标原油都可能录得2012年8月以来单月最佳表现。
投资人也将等待本周稍晚的中国制造业数据。
美国原油价格从美国石油协会(API)的库存报告中得到支撑。报告显示商业原油库存连续第五周下滑。目前市场人士紧密关注美国能源资料协会(EIA)稍晚的库存报告。
供应风险仍然存在，利比亚最大石油炼厂的工人已开始罢工，之前在主要原油码头Ras Lanuf与Es Sider也发生类似的工人抗议活动。尚不清楚生产活动是否完全停摆。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 隋芬; 审校 张若琪)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。