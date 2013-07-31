国际油市：布兰特原油守在107美元下方，但本月料创11个月来最佳表现

“只要美联储暗示9月就会缩减购债计划，就将利好美元，从而对任何以美元计价的商品都构成利空。”

美联储将在1800GMT发布会后声明，预计将把缩减刺激政策的时间与数据讯号进行关联。本周美国有两个重磅数据，分别是周三的国内生产总值(GDP)和周五的非农就业报告。

0520GMT，布兰特原油期货 下滑0.13美元至每桶106.78美元，但本月仍有望上涨4.5%，上半月涨幅较大，7月16日触及了三个月高位。

美国原油 上涨0.07美元至每桶103.15美元，7月可能累计升近7%。7月稍早美国原油一度触及16个月高位。这两大指标原油都可能录得2012年8月以来单月最佳表现。

投资人也将等待本周稍晚的中国制造业数据。

美国原油价格从美国石油协会(API)的库存报告中得到支撑。报告显示商业原油库存连续第五周下滑。目前市场人士紧密关注美国能源资料协会(EIA)稍晚的库存报告。

供应风险仍然存在，利比亚最大石油炼厂的工人已开始罢工，之前在主要原油码头Ras Lanuf与Es Sider也发生类似的工人抗议活动。尚不清楚生产活动是否完全停摆。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻