台湾金融：新任金管会主委称协助金融业强化亚洲布局，支持金融整并

路透台北8月1日 - 台湾新任金管会主委曾铭宗周四称，就任后将研议协助金融产业强化亚洲布局，包括大陆在内，并首度表态大方向支持金融整并。

曾铭宗今日正式接任金管会主委一职，在致词及受访时做出以上表示。

他指出，世界经济发展重心的转移方向由北往南、由西向东，台湾身处东南亚，刚好是世界经济发展的重心，金管会将研议协助金融强化亚洲的布局，让金融业可以走出台湾布局亚太。

“大方向支持金融整并!”他说。这是曾铭宗上任后首度对台湾金融整并提出看法。

他坦言，台湾地区银行高达38家，基本上规模相对其他国家来说比较零散，规模似乎有需要合并，但必须遵守市场机制及符合相关法令等两个原则。

至于“公公并”（公股银并公股银）是否带头并购，他补充说，除以上两大原则外，亦须符合全民大众利益的原则。

针对市场关切的第三方支付，他则指出，第三方支付将尽快找银行局拟定针对一般电子相关及银行业等比较好的方向。