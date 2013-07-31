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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 14:18 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：澳元仍不受青睐

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* 澳元/美元下跌0.31%，澳元/新西兰元下降0.26%，美元/日圆和欧元/美元持平

* 亚洲股市有涨有跌；日股日经指数下跌1.25%，中国股市沪综指上涨0.2%。美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前走势平静

* 澳元/美元低点为0.9011；支撑位在0.8998和0.8672，后者是0.4775-1.1081这波走势的38.2%回档位

* 欧元/澳元的38.2%费波纳奇回档技术位在1.5250

* 今日的数据和事件包括：欧元区通胀率和失业率，美国第二季国内生产总值(GDP)、芝加哥采购经理人指数(PMI)以及FOMC会议。(完)

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