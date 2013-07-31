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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 14:24 BJT

韩国汇市：境外美元买盘推低韩元跌至近两周低点，但韩元7月为上涨

路透首尔7月31日 - 韩国韩元周三在国内市场收低，跌至近两周低点，因境外投资者进一步做多美元兑韩元及其它亚洲货币。

韩元兑美元 国内收报1,123.5，较周二国内收盘价1,113.8贬0.9%，且为7月19日以来最低水准。

不过，韩元兑美元7月收涨1.6%，此前两个月则为连续下跌。(完)

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