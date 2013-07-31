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货币新闻 | 2013年 7月 31日 星期三 15:23 BJT

路透专访：日本上调消费税方案将按计划进行--自民党税调会长

野田毅近期刚与安倍晋三会面，他称安倍晋三并未表现出在增税计划上有所动摇。

野田毅称，如果让外界觉得日本政府在税务问题上犹豫不决，“对日本的信心将会下滑，公债收益率(殖利率)将受影响。那可能是致命的。”

“对安倍经济学最大的风险就是利率急升，”他称。

去年自民党与执政联盟友党及前任执政党达成财政重建方案协议，将于明年4月将消费税增至8%，在2015年10月增至10%。

但财政重建方案要求政府确认经济足够强劲，可以承受增税的影响。政府官员表示安倍晋三将关注经济数据，尤其是9月9日发布的国内生产总值(GDP)，并在10月初作出消费税决定。(完) (编译 李春喜/朱晓军；审校 蔡美珍)

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