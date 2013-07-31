路透专访：日本上调消费税方案将按计划进行--自民党税调会长

野田毅近期刚与安倍晋三会面，他称安倍晋三并未表现出在增税计划上有所动摇。

野田毅称，如果让外界觉得日本政府在税务问题上犹豫不决，“对日本的信心将会下滑，公债收益率(殖利率)将受影响。那可能是致命的。”

“对安倍经济学最大的风险就是利率急升，”他称。

去年自民党与执政联盟友党及前任执政党达成财政重建方案协议，将于明年4月将消费税增至8%，在2015年10月增至10%。