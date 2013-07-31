欧股业绩：拜耳维持2013年财测不变但难度增大，因塑胶部门表现疲软

路透法兰克福7月31日 - 德国最大制药厂商--拜耳 表示，由于塑胶及化学市场环境艰难，抵销了新药销售成长的成绩，公司的全年获利展望变得更具挑战性。

“我们目前维持2013年财测不变，尽管这显得更加不易，”拜耳执行长Marijn Dekkers在周三的新闻稿中表示。

拜耳仍预计2013年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)成长幅度为1-9%的中段水准，但下修旗下塑胶部门MaterialScience财测，EBITDA由原先预估的持平改为下滑。

拜耳第二季经调整EBITDA增至22亿欧元(29亿美元)，大致符合路透调查的分析师平均估值。