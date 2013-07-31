欧股业绩：拜耳维持2013年财测不变但难度增大，因塑胶部门表现疲软

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及逾两年新高
整体乾散货运价指数收高5点，报1,338点，为2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透法兰克福7月31日 - 德国最大制药厂商--拜耳 表示，由于塑胶及化学市场环境艰难，抵销了新药销售成长的成绩，公司的全年获利展望变得更具挑战性。
“我们目前维持2013年财测不变，尽管这显得更加不易，”拜耳执行长Marijn Dekkers在周三的新闻稿中表示。
拜耳仍预计2013年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)成长幅度为1-9%的中段水准，但下修旗下塑胶部门MaterialScience财测，EBITDA由原先预估的持平改为下滑。
拜耳第二季经调整EBITDA增至22亿欧元(29亿美元)，大致符合路透调查的分析师平均估值。
拜耳公布第二季营收为103.6亿欧元，净利8.41亿欧元。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
整体乾散货运价指数收高5点，报1,338点，为2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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