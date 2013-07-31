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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 14:30 BJT

日本股市：日经指数收跌审慎观望FED会议，月线连三跌

路透东京7月31日 - 日本股市日经指数周三收跌，市场审慎等待美国联邦储备理会(美联储/FED)会议结果，投资人退场观望，另外，富士重工业 等部分企业财报亦令市场失望。

日经指数 收跌1.5%，报13,668.32点，东证股价指数 下跌1.5%，报1,131.70。日经指数7月共计下跌0.1%，连续第三个月录得跌幅。(完)

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